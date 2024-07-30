Эта марка машин заняла первое место в мире по продажам

Toyota продолжает оставаться самым продаваемым автобрендом пятый год подряд

Toyota признана ведущим автопроизводителем в мире пятый год подряд. За первое полугодие текущего года компания продала 5,16 млн новых автомобилей, в том числе под брендами Daihatsu и Hino.

Toyota остается лидером, несмотря на 4,7-процентное снижение продаж по сравнению с первым полугодием 2023 года. Специалисты объясняют это усилением ценовой конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, а также несколькими скандалами с участием японских автобрендов, включая временную остановку производства.

При этом уточняется, что мировое производство концерна Toyota за первое полугодие упало на 9,8%, до 5,07 млн автомобилей. Продажи внутри страны просели на 32,0% до 823 595 единиц, тогда как продажи за рубежом, напротив, выросли на 3,1%, до 4,34 млн автомобилей, благодаря высокому спросу в Северной Америке и Европе.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Kyodo