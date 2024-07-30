Эта марка машин заняла первое место в мире по продажам
Toyota признана ведущим автопроизводителем в мире пятый год подряд. За первое полугодие текущего года компания продала 5,16 млн новых автомобилей, в том числе под брендами Daihatsu и Hino.
Toyota остается лидером, несмотря на 4,7-процентное снижение продаж по сравнению с первым полугодием 2023 года. Специалисты объясняют это усилением ценовой конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, а также несколькими скандалами с участием японских автобрендов, включая временную остановку производства.
При этом уточняется, что мировое производство концерна Toyota за первое полугодие упало на 9,8%, до 5,07 млн автомобилей. Продажи внутри страны просели на 32,0% до 823 595 единиц, тогда как продажи за рубежом, напротив, выросли на 3,1%, до 4,34 млн автомобилей, благодаря высокому спросу в Северной Америке и Европе.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Kyodo