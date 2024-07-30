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В России хотят ограничить продажи бензина и штрафовать нарушителей

В Госдуме предлагают ввести квоты на продажу бензина для стабилизации рынка РФ

В России могут ввести квоты на продажу бензина, с такой инициативой выступил вице-спикер нижней палаты, член совета парламента Борис Чернышов.

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В соответствующем обращении на имя вице-премьера Александра Новака Чернышов указал, что введение такого механизма необходимо для стабилизации топливного рынка России.

«В целях стабилизации внутреннего топливного рынка, снижения цен на АЗС и обеспечения устойчивого снабжения стратегически важных отраслей экономики бензином и дизельным топливом предлагаю рассмотреть возможность введения механизма квотирования торговли этими видами топлива на внутреннем рынке», – говорится в письме.

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Для реализации этой меры необходимо учредить правительственную комиссию – она будет заниматься ежеквартальной разработкой квот на поставки дизтоплива и бензина на внутренний рынок, в соответствии с текущей ситуацией на внутреннем рынке и потребностями стратегических отраслей. Для не выполняющих установленные нормативы предлагается ввести штрафы.

«Когда растет стоимость топлива на иностранных рынках, то по понятным причинам российским производителям становится выгоднее продавать максимум своих запасов за рубеж. Это провоцирует дефицит на внутреннем рынке, который в большей степени регулируется государством. Но такой механизм совершенно не годится, потому что ставит наших потребителей в положение второго сорта по отношению к иностранным потребителям», – объясняет вице-спикер.

Чернышов убежден, что интересы российских потребителей должны быть в приоритете, а предлагаемый механизм вынудит ответственные компании наполнять внутренний рынок. Он напомнил, что Правительство РФ в 2023 году повышало норматив продажи бензина на бирже до 13% от объема производства. «Возможно, сейчас его стоит повысить до 20%», – подытожил вице-спикер.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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