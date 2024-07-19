Стоимость топлива на крупный опт растет — как это отразится на конечном потребителе?

Минэнерго: ведомство работает над тем, чтобы рост цен на топливо не затронул АЗС

В Минэнерго РФ обеспокоены ситуацией с ростом цен на нефтепродукты в крупном опте. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.

Во время обсуждения вопроса на круглом столе в Совете Федерации он уточнил, что цены на дизельное топливо, фактически, «подтягиваются» вслед за ростом стоимости бензина.

«Сегодня есть некий тревожный звоночек с точки зрения крупнооптовых цен, то есть рост биржи. Мы понимаем причины. Мы стараемся стабилизировать цены по крупному опту, чтобы они не потянули за собой мелкий опт, который является основным каналом приобретения товара. Если мы продолжим ускоренно его производить и доставлять, то трансляции его в мелкий опт можно не допустить. Над этим будем работать», – заверил директор департамента.

При этом Рябцов подчеркнул, что запасы топлива находятся на высоком уровне. Рост стоимости топлива в рознице не превысит целевой уровень инфляции, убежден представитель Минэнерго.

«Те, кто покупают продукцию в розничном сегменте, могут не беспокоиться о цене бензина и дизельного топлива: мы идем по дизельному топливу близко к инфляции, по бензину - в два раза отстаем», – отметил директор департамента ведомства.

В мелком опте цены в среднем по году сейчас примерно на 5% выше, чем по 2023 году, подытожил Рябцов.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что затребует от нефтяных компаний отчет об экономическом обосновании роста оптовых цен на бензин АИ-95.

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Источник: ТАСС