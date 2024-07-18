Нефтяники отчитаются перед ФАС за рост оптовых цен на бензин АИ-95

ФАС затребует от нефтяных компаний объяснений причины роста цен на бензин АИ-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в нефтяные компании о предоставлении информации об экономическом обосновании роста оптовой стоимости бензина АИ-95. Об этом сообщили в ведомстве.

Оптовая цена на бензин этой марки в нашей стране в начале текущей недели обновила максимум 2024 года. Эта ситуация стала предметом обсуждения на заседании биржевого комитета

«Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж АИ-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 15 июля стоимость бензина АИ-95 достигла отметки в 70 тыс. рублей за тонну. Выше этого уровня АИ-95 торговался в последний раз в сентябре 2023 года, после этого последовал запрет правительства РФ на экспорт бензина. Накануне, 17 июля, в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи цена бензина АИ-95 обновила рекорд и поднялась до уровня 73,138 тыс. рублей за тонну.

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Источник: Коммерсантъ