#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Bentley Continental GT Speed
18 июля
Этот автомобиль стал самым популярным среди люксовых машин с пробегом
«Автостат» перечислил пять самых популярных...
Интерьер Alfa Romeo Giulia
18 июля
280-сильный «итальянец» с АКП и полным приводом появился в РФ: известна цена
Дилер привез в Россию рестайлинговую Alfa Romeo...
Не поверите — за ввоз этих препаратов в РФ из других стран грозит уголовный срок
18 июля
Не поверите — за ввоз этих препаратов в РФ из других стран грозит уголовный срок
Россиянам рассказали, что можно ввозить из...

Нефтяники отчитаются перед ФАС за рост оптовых цен на бензин АИ-95

ФАС затребует от нефтяных компаний объяснений причины роста цен на бензин АИ-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в нефтяные компании о предоставлении информации об экономическом обосновании роста оптовой стоимости бензина АИ-95. Об этом сообщили в ведомстве.

Оптовая цена на бензин этой марки в нашей стране в начале текущей недели обновила максимум 2024 года. Эта ситуация стала предметом обсуждения на заседании биржевого комитета

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж АИ-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина», – говорится в сообщении ведомства.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Напомним, 15 июля стоимость бензина АИ-95 достигла отметки в 70 тыс. рублей за тонну. Выше этого уровня АИ-95 торговался в последний раз в сентябре 2023 года, после этого последовал запрет правительства РФ на экспорт бензина. Накануне, 17 июля, в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи цена бензина АИ-95 обновила рекорд и поднялась до уровня 73,138 тыс. рублей за тонну.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Коммерсантъ

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 2
18.07.2024
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0