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Кроссовер, который вы ждете: его сборку уже совсем скоро начнут 447 роботов

Бренд Jaecoo анонсировал скорый старт производства нового кроссовера J5

Китайский бренд Jaecoo анонсировал скорый запуск производства кроссовера J5. Об этом рассказали в российском офисе марки.

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Во время недавней торжественной церемонии, посвященной ключевому этапу сборки, был представлен образец в цвете кузова Body in white – «белый кузов», или BIW.

«"Белый" вариант JAECOO J5 был разработан и произведен в строгом соответствии с фирменными научно-исследовательскими стандартами, а сварочный процесс осуществлялся на самом современном оборудовании. Для этого использовалась полностью автоматизированная производственная линия, где трудятся 447 робота, которые, помимо прочего, осуществляют интеллектуальный контроль качества», – уточнили в компании.

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Отмечается, что производственные линии Jaecoo отвечают требованиям лучших мировых стандартов, популярность кроссоверов бренда и высокие темпы развития марки наглядно свидетельствуют об этом.

Производитель уделяет особое внимание локализации автомобилей, адаптируя их к особенностям эксплуатации внутри конкретной страны. В частности, перед стартом продаж инновационный кроссовер Jaecoo J7 и флагманский кроссовер Jaecoo J8 успешно прошли тесты в климатических зонах и с экстремально низкой, и с максимально высокой температурами.

Надежность и долговечность кроссоверов бренда Jaecoo J5 докажут различные испытания, по итогам которых модель будет усовершенствоваться и модернизироваться, заверили в компании.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: пресс-служба офиса Jaecoo в РФ

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Светлана Тарасенко
Фото:Пресс-служба Jaecoo
30.07.2024
Фото:Пресс-служба Jaecoo
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