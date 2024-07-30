Мотор машины не хочет заводиться? Мы знаем, как устранить проблем без заезда на СТО

Эксперт Березин объяснил, как самому устранить проблему с не запуском двигателя

Проблемы с запуском двигателя автомобиля могут указывать на неисправность стартера, такую неполадку можно определить самостоятельно. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

«Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но двигатель не запустился, это может свидетельствовать о неисправности коллектора, щеток или коротком замыкании. Если со стороны стартера не слышно вообще никаких звуков, то весьма вероятно, что причина – в повреждении втягивающего реле или якоря. При таком сценарии возможным объяснением может быть короткое замыкание или простая проблема с контактами в цепи», – перечислил собеседник издания.

Если стартер сработал, но выключился еще до запуска мотора, скорее всего проблема кроется в поломке втягивающего реле, износе механических частей или окислении клемм источника питания, уточнил Березин. Если при работе стартера возникает металлический скрежет – значит есть проблема с зацеплением механических элементов. В этому случае нужно осмотреть обоймы бендикса.

«Если ведомая обойма с легкостью вращается в обе стороны, это значит, что бендикс сточился и его придется заменить. Однако в некоторых случаях деталь может быть исправна, но слишком загрязнена», – отмечает эксперт.

Если стартер не выключается и после запуска двигателя, нужно посмотреть на контакты реле, вполне вероятно, что они «залипли», констатирует Березин. Но все перечисленные неисправности не требуют замены стартера целиком, достаточно заменить отдельные элементы, подытожил эксперт.

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Источник: gazeta.ru