#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota GR86
30 июля
Эта марка машин заняла первое место в мире по продажам
Toyota продолжает оставаться самым продаваемым...
Мотор машины не хочет заводиться? Мы знаем, как устранить проблем без заезда на СТО
30 июля
Мотор машины не хочет заводиться? Мы знаем, как устранить проблем без заезда на СТО
Эксперт Березин объяснил, как самому устранить...
Россияне стали чаще оставлять автомобили Lada в залог
30 июля
Россияне стали чаще оставлять автомобили Lada в залог
CarMoney: Lada стала лидером по числу авто,...

Мотор машины не хочет заводиться? Мы знаем, как устранить проблем без заезда на СТО

Эксперт Березин объяснил, как самому устранить проблему с не запуском двигателя

Проблемы с запуском двигателя автомобиля могут указывать на неисправность стартера, такую неполадку можно определить самостоятельно. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но двигатель не запустился, это может свидетельствовать о неисправности коллектора, щеток или коротком замыкании. Если со стороны стартера не слышно вообще никаких звуков, то весьма вероятно, что причина – в повреждении втягивающего реле или якоря. При таком сценарии возможным объяснением может быть короткое замыкание или простая проблема с контактами в цепи», – перечислил собеседник издания.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Если стартер сработал, но выключился еще до запуска мотора, скорее всего проблема кроется в поломке втягивающего реле, износе механических частей или окислении клемм источника питания, уточнил Березин. Если при работе стартера возникает металлический скрежет – значит есть проблема с зацеплением механических элементов. В этому случае нужно осмотреть обоймы бендикса.

«Если ведомая обойма с легкостью вращается в обе стороны, это значит, что бендикс сточился и его придется заменить. Однако в некоторых случаях деталь может быть исправна, но слишком загрязнена», – отмечает эксперт.

Если стартер не выключается и после запуска двигателя, нужно посмотреть на контакты реле, вполне вероятно, что они «залипли», констатирует Березин. Но все перечисленные неисправности не требуют замены стартера целиком, достаточно заменить отдельные элементы, подытожил эксперт.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
30.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0