Аналог Mercedes-Benz S-класса: в России появился премиальный «кореец», известна цена
Российский дилер привез в страну представительский седан Genesis G90 Limousine актуального второго поколения. Автомобиль является растянутой версией флагманского седана Genesis G90.
Под капотом 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 415 л. с., работающий в паре с АКП. Привод полный. Комплектация автомобиля включает медиасистему с экраном диагональю 12,3 дюйма, 10 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, вентиляцию передних и подогрев всех сидений, пневмоподвеску. Цена автомобиля 26,9 млн рублей.
Автомобиль оказался в России по схеме параллельного импорта. Genesis является премиум-брендом автопроизводителя Hyundai.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews