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Аналог Mercedes-Benz S-класса: в России появился премиальный «кореец», известна цена

В России дилер открыл продажи седана Genesis G90 Limousine за 27 млн рублей

Российский дилер привез в страну представительский седан Genesis G90 Limousine актуального второго поколения. Автомобиль является растянутой версией флагманского седана Genesis G90.

Genesis G90 Limousine
Genesis G90 Limousine
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Под капотом 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 415 л. с., работающий в паре с АКП. Привод полный. Комплектация автомобиля включает медиасистему с экраном диагональю 12,3 дюйма, 10 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, вентиляцию передних и подогрев всех сидений, пневмоподвеску. Цена автомобиля 26,9 млн рублей.

Интерьер Genesis G90 Limousine
Интерьер Genesis G90 Limousine

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Автомобиль оказался в России по схеме параллельного импорта. Genesis является премиум-брендом автопроизводителя Hyundai.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Genesis
30.07.2024
Фото:Genesis
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