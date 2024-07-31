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Электросамокатчиков разделят на категории с целью контроля

В России хотят разделить СИМ на личные и общественные

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) нужно разделить на две категории – личные и общественные. С такой инициативой выступил заместитель директора Института международных транспортных коммуникаций при Минтрансе РФ Вячеслав Васильчев.

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В ходе заседания Экспертного совета Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов он уточнил, что у каждой категории должны быть свои ограничения по скорости, возрасту и другим параметрам.

«Для СИМ личного пользования, например, сделать полноценную процедуру регистрации как для транспортного средства, предусмотреть категории, допустим М1, госномер, шлемы, ограничения по возрасту, движение только по проезжей части, оборудовать стоп-сигналы, фонари», – объясняет замдиректора.

Васильчев считает оправданной такую меру, потому что для фиксации геолокации самокатов нужно время, к тому же по скорости и мощности СИМ уже сопоставимы с мопедами. Эксперт привел в пример кикшеринговые компании, которые сами регулируют СИМ: есть запрет на их использование несовершеннолетними, ограничения по возрасту, корпоративные штрафы, которые больше административных. Общественные СИМ нужно регулировать такими же способами, подытожил Васильчев.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
31.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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