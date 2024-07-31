Почему в России снова подорожали машины? Эксперт указал на главные причины
Цены на автомобили на авторынке России выросли из-за утильсбора и курса валют. Такое мнение выразил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Комментируя статистику аналитического агентства «Автостат» о том, что за первые полгода россияне потратили на покупку новых машин рекордные 2,273 трлн рублей, Шапарин назвал основные причины такого резкого роста.
«Наш авторынок движется, как кальмар, – рывками. Растут процентные ставки по кредитам, увеличивается утилизационный сбор (тариф, которым облагаются импортные автомобили), рынок становится все более дорогим. И перед каждым таким событием люди начинают скупать все, что есть, по текущим ценам. Отсюда и такой результат», – объясняет президент НАС.
Отмечается, что средняя цена нового автомобиля в первом полугодии 2024 года выросла на 14% по сравнению с прошлым годом, и составила 3,16 млн рублей.
«Рост цен, в основном, связан с новой ставкой утилизационного налога и колебаниями валютного курса. Рубль дешевеет, а вместе с ним растут цены на автомобили, ввозимые из-за рубежа», – уточняет эксперт.
При этом Шапарин уточняет, что 2,3 трлн рублей – это заниженный показатель. В эту статистику следует включить комиссии, которые банки платят дилерам за оформление кредита, и стоимость самого кредита. Поэтому стоимость нового автомобиля на самом деле гораздо выше, резюмирует Шапарин.
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Источник: kp.ru