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Пляжный open-air в разгар лета: Tuning Open Fest 2024 прошел в Подмосковье

В Подмосковье состоялся 9-й музыкально-автомобильный фестиваль Tuning Open Fest

27 июля 2024 года на территории пляжного комплекса Round Lake в Подмосковье состоялся 9-й музыкально-автомобильный фестиваль Tuning Open Fest (TOF-2024) в стиле латинской вечеринки, сообщает пресс-служба фонда «Жизнь в Движении».

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Организаторы наполнили топ-зону американскими, немецкими и японскими олдтаймерами, которые экспонировались в превосходной сохранности и после реставрации: Chevrolet BelAir 1954 г. и Silverado, Mercedes-Benz W201 190e, Ford Mustang 1968 г. и прочее. Также на экспозиции были представлены тюнингованные проекты на базе более современных автомобилей.

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Первый и пока единственный автофестиваль в формате пляжного Open-Air ежегодно объединяет различные направления тюнинга, современные тренды и старую школу. На одной площадке прекрасно «уживаются» как автозвуковые проекты с советской классикой, так и американские олды с JDM-янгерами.

В этом году фестиваль прошел в стиле жарких латинских вечеринок под открытым небом в окружении эксклюзивных автомобильных перформансов и кастом-проектов при поддержке лучших DJ`s онлайн-радио клубной музыки. Кульминацией музыкальной программы стало выступление африканских артистов и диджеев – King Steve Benjamin, Jerry Clauxe, Excell Boy и DJ ELO.

На Tuning Open Fest 2024 было подано свыше 500 заявок. Около 200 участников было отобрано. В выставочной зоне можно было наблюдать культовые масл-кары, стенс и лоурайдеры, янг- и олдтаймеры, тюнинг-проекты на базе современных автомобилей и советскую классику. Экспозиция продолжалась и на воде: питерское тюнинг-ателье Ford Market представило эксклюзивный «спорткатер» в кузове Ford Mustang 1967 года.

В рамках мероприятия прошли конкурсы, мастер-классы и соревнования с призами от партнеров, развлечения на воде вейк-базы и серф-школы, игры.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: пресс-служба фонда «Жизнь в Движении»

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Ушакова Ирина
Фото:Кирилл Поляков / Tuning Open Fest
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:Кирилл Поляков / Tuning Open Fest
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