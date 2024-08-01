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Топ-5 лучших автомобилей на замену «китайцам»

Автоэксперт Антюфьев перечислил пять лучших альтернатив китайским авто в РФ

Достойные альтернативы китайским автомобилям в России перечислил глава отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев. Он отметил Kia Sportage пятого поколения, который отличается высоким уровнем комфорта и надежностью. Клиренс в 210 мм обеспечивает уверенное вождение на разных типах дорог. Цена этого авто начинается от 3 млн рублей.

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Также достойным вариантом будет Toyota RAV4 пятого поколения, который собран на платформе TNGA, улучшившей динамические характеристики авто. У машины просторный салон и багажник объемом 580 литров. Стоимость стартует от 3,5 млн рублей.

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Стоит обратить внимание и на Mitsubishi Outlander четвертого поколения с просторным салоном и улучшенной шумоизоляцией. Под капотом модели атмосферник на 2,5 литра мощностью 184 л. с., который обеспечивает высокую динамику. Цена начинается от 4 млн рублей.

В числе достойных альтернатив и экономичный Volkswagen Polo шестого поколения в кузове лифтбек с качественной подвеской по цене от 1,5 млн рублей. Также эксперт упомянул и Hyundai Solaris II после рестайлинга: он получил обновленный дизайн и расширенный список опций. Цена варьируется от 1 до 1,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Количество просмотров 44841
01.08.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем»
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