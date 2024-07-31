Возрастным водителям разрешат водить машину только при этом условии

Госдума рассмотрит законопроект о медкомиссии для водителей старше 80 лет

Совет ГД одобрил инициативу о повторной медкомиссии для водителей старше 80 лет. Законопроект включен в программу для рассмотрения осенью текущего года.

Документ в начале июля 2024 года внесли в нижнюю палату парламента депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев. Ссылаясь на данные Минздрава, они отметили, что с возрастом у людей ухудшаются зрение, слух и умственные способности. Депутаты считают, что принятие документа уменьшит риск серьезных аварий и защитит жизнь других участников дорожного движения.

По нынешним законам менять водительское удостоверение нужно раз в десять лет. Если срок действия документа истек, то управлять автомобилем запрещается: за это грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

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Источник: Система обеспечения законодательной деятельности