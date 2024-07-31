#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Антирейтинг: американцы выбрали худшие спортивные автомобили
31 июля
Антирейтинг: американцы выбрали худшие спортивные автомобили
Спорткары Chevrolet Corvette и DeLorean...
Этот автомобиль вошел в топ-5 самых качественных кроссоверов
31 июля
Этот автомобиль вошел в топ-5 самых качественных кроссоверов
Kaiyi X3 Pro занял 5 место в списке самых...
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado
31 июля
В России появился новый 163-сильный японский внедорожник: подробности и цена
В России поступил в продажу новый Toyota Land...

Возрастным водителям разрешат водить машину только при этом условии

Госдума рассмотрит законопроект о медкомиссии для водителей старше 80 лет

Совет ГД одобрил инициативу о повторной медкомиссии для водителей старше 80 лет. Законопроект включен в программу для рассмотрения осенью текущего года.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Документ в начале июля 2024 года внесли в нижнюю палату парламента депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев. Ссылаясь на данные Минздрава, они отметили, что с возрастом у людей ухудшаются зрение, слух и умственные способности. Депутаты считают, что принятие документа уменьшит риск серьезных аварий и защитит жизнь других участников дорожного движения.

Особенности возрастного поведения: за рулем водители 60+

По нынешним законам менять водительское удостоверение нужно раз в десять лет. Если срок действия документа истек, то управлять автомобилем запрещается: за это грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0