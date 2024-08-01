#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Эксперт рассказал, как решить проблему ДТП с участием электросамокатов

Электросамокатчикам напомнили о регистрации СИМ в ГАИ и наличии номерных знаков

Чтобы свести на нет ДТП с участием электросамокатов, не нужны новые законодательные инициативы, необходимо выполнять уже существующие нормы. Об этом заявил член Общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Петр Шкуматов.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

В ходе своего выступления на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов он напомнил, что с 2023 года средства индивидуальной мобильности (СИМ) признаны транспортным средством. Поэтому в соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации транспортных средств» все СИМ подлежат регистрации в Госавтоинспекции и обязаны иметь номерные знаки.

Шкуматов недоумевает, почему до сих пор это требование не выполняется, хотя есть соответствующий закон.

«И частные, и прокатные самокаты должны быть зарегистрированы и иметь соответствующий набор документов. Еще один момент – согласно поправкам в Правила дорожного движения у нас нет пешеходов-электросамокатчиков, у нас есть водитель, а электросамокатчик – это и есть водитель транспортного средства», – напомнил эксперт.

Электросамокатчик «летит» по переходу: нужно ли уступить?

Все водители электромотоциклов, курьеры, самокатчики должны иметь водительское удостоверение, констатирует Шкуматов. Чтобы решить проблему ДТП с участием электросамокатчиков, нужно соблюдать два закона: о безопасности дорожного движения и регистрации транспортных средств, подытожил эксперт.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Парламентская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 80
01.08.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0