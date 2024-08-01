Эксперт рассказал, как решить проблему ДТП с участием электросамокатов

Электросамокатчикам напомнили о регистрации СИМ в ГАИ и наличии номерных знаков

Чтобы свести на нет ДТП с участием электросамокатов, не нужны новые законодательные инициативы, необходимо выполнять уже существующие нормы. Об этом заявил член Общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Петр Шкуматов.

В ходе своего выступления на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов он напомнил, что с 2023 года средства индивидуальной мобильности (СИМ) признаны транспортным средством. Поэтому в соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации транспортных средств» все СИМ подлежат регистрации в Госавтоинспекции и обязаны иметь номерные знаки.

Шкуматов недоумевает, почему до сих пор это требование не выполняется, хотя есть соответствующий закон.

«И частные, и прокатные самокаты должны быть зарегистрированы и иметь соответствующий набор документов. Еще один момент – согласно поправкам в Правила дорожного движения у нас нет пешеходов-электросамокатчиков, у нас есть водитель, а электросамокатчик – это и есть водитель транспортного средства», – напомнил эксперт.



Все водители электромотоциклов, курьеры, самокатчики должны иметь водительское удостоверение, констатирует Шкуматов. Чтобы решить проблему ДТП с участием электросамокатчиков, нужно соблюдать два закона: о безопасности дорожного движения и регистрации транспортных средств, подытожил эксперт.

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Источник: Парламентская газета