На фестивале в Ульяновске 48 человек залезли в «буханку», установив рекорд

УАЗ установил новый мировой рекорд, уместив в «буханке» 48 человек

На фестивале «Ретроспектива-2024» зафиксирован мировой рекорд по вместимости автомобиля УАЗ-452. Уточняется, что в «буханке» поместились 48 человек. Это на 16 больше, чем в 2023 году. Затем двери автомобиля закрылись, и он тронулся с места. Достижение заявлено для внесения в Книгу рекордов Гиннесса, сказано в сообщении.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Источник: Telegram-канал Ульяновского автомобильного завода «УАЗ Сегодня»