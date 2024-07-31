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Kaiyi X3 Pro занял 5 место в списке самых...

Этот автомобиль вошел в топ-5 самых качественных кроссоверов

Kaiyi X3 Pro занял 5 место в списке самых качественных кроссоверов в Китае

Кроссоверы Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro – тест в цифрах

Модель Kaiyi X3 Pro заняла пятую строчку в списке самых качественных компактных кроссоверов по результатам рейтинга за первую половину текущего года, сообщает пресс-служба компании Kaiyi. По результатам исследования China Automobile Quality Ranking, автомобиль получил 163 балла, опередив большинство моделей аналогичного ценового диапазона. Уточняется, что кроссовер X3 занимает седьмую строчку рейтинга.

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ГИД ПО КАСКО

Рейтинг China Automobile Quality Ranking составляет Китайская сеть качества автомобилей. Это государственная платформа, которая занимается сбором и анализом жалоб автомобилистов, уделяя особое внимание неисправностям, рискам и дефектам машин.

Эксперты организации изучают отзывы и преобразуют их в штрафные баллы, что позволяет потребителям иметь больше информации о качестве автомобилей на рынке. Всего в исследовании участвовали 19 моделей бюджетного ценового сегмента.

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В 2023 году бренд Kaiyi вышел на российский рынок. Сейчас модельный ряд семейства Kaiyi в России представлен седаном Kaiyi E5, компактными городскими кроссоверами Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro, а также среднеразмерным кроссовером Kaiyi X7 Kunlun. Производство всех моделей Kaiyi для российского рынка осуществляется на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: пресс-служба Kaiyi

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Ушакова Ирина
Фото:Kaiyi
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:Kaiyi
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