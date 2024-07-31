Антирейтинг: американцы выбрали худшие спортивные автомобили

Спорткары Chevrolet Corvette и DeLorean признаны худшими за всю историю

Список худших спортивных автомобилей за всю историю автомобилестроения возглавил Chevrolet Corvette С1. К такому выводу пришли специалисты американского ресурса jalopnik.com, проанализировав итоги голосования своих читателей.

Владельцы Chevrolet Corvette С1 ругали его за плохое качество сборки, плохую управляемость и проблемы с двигателем. Недовольство мотором выражали и владельцы Pontiac Trans Am, а Ferrari 400 попал в антирейтинг из-за экстерьера.

Chevrolet Corvette С1

Также худшими спорткарами назвали DeLorean DMC-12, модели на платформе GM Kappa (Pontiac Solstice, Saturn Sky) и британский Triumph Stag. Porsche 911 1964-1973 годов выпуска тоже впал в немилость из-за частых поломок двигателя и протечек масла из коробки передач.

DeLorean DMC-12

Ранее стало известно, что кроссовер GAC GS3 возглавил рейтинг качества китайских автомобилей по версии China Automobile Quality Ranking. Этот рейтинг был создан по инициативе администрации Китая по регулированию рынка. GAC GS3 обошел всех своих конкурентов в сегменте компактных китайских кроссоверов, набрав 131 балл. В рейтинг качества также вошли Changan CS35 Plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3.

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Источник: jalopnik.com