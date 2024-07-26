Этот кроссовер в Китае признан самым качественным — а в РФ у него приятная цена

Кроссовер GAC GS3 возглавил рейтинг качества китайских автомобилей

Лидером рейтинга качества автомобилей по версии China Automobile Quality Ranking признан компактный кроссовер GAC GS3. Этот рейтинг создан по инициативе администрации Китая по регулированию рынка. Об этом сообщила пресс-служба китайского производителя.

GAC GS3

Автомобиль GAC GS3 обошел всех своих конкурентов в сегменте компактных китайских кроссоверов, набрав 131 балл. В рейтинге качества также были Changan CS35 Plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и другие. Средний показатель в этом сегменте равен 183; чем меньше баллов набирает модель, тем выше ее качество.

Специалисты оценивали автомобили по таким критериям, как надежность, удобство использования, эффективность и безопасность. Параметры рейтинга составлялись по методике Комитета по управлению стандартизацией КНР и исследовательских институтов, уточнили в пресс-службе компании.

Представленный в России GAC GS3 оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 л мощностью 177 л. с., 7-ступенчатой роботизированной КП, привод – передний. В списке оснащения заявлены: полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли, каждый диагональю 10,25 дюйм, система мультимедиа под управлением 8-ядерного процессора, система камер кругового обзора. Цена кроссовера стартует от 2,3 млн рублей.

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Источник: Известия