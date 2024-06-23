Интересная альтернатива для Haval Jolion – первый тест паркетника из Гуанчжоу

«За рулем» испытал компактный кроссовер GAC GS3, который скоро появится в России

«Во время тест-драйва в зоне предмета рулевое колесо должно поворачиваться поочередно. Тестовое вождение – это интенсивное вождение, пожалуйста, измените позу водителя в соответствии с безопасной позой сидя».

Можно сколь угодно потешаться над особенностями перевода инструкции, выданной мне перед тест-драйвом в Китае, но с самим китайским автопромом уже не до смеха. А ведь мы не видим и десятой части тех автомобилей, что продают в Китае!

Взять компанию GAC. В Китае это один из самых мощных концернов, а у нас он представлен лишь несколькими моделями. Китайцы решили исправить ситуацию, и к лету у нас появится компактный кроссовер GS3. Мы уже поездили на нем.

В любой версии GAC GS3 существо асфальтовое – под защитой всего 145 мм просвета. А низкая юбка бампера на версии GS3 R даже не позволит подъехать близко к бордюру.

Багаж оставьте дома!

Динамичный силуэт GS3 изрезан острыми гранями. А если кому-то этого мало, есть версия R с агрессивным ­обвесом.

Впрочем, стиль стилем, а сделано всё качественно – как снаружи, так и внутри. Даже есть мягкий пластик, который не всегда встретишь в компактном классе.

О физических приборах скоро придется забыть. Уже в «базе» у GS3 виртуальная панель. Приятно, что еще не всё отдано сенсорному управлению.

Интерьер собран качественно, есть мягкий пластик. Но главное, что продумана эргономика.

Кристалл внутри селектора стал фирменной чертой автомобилей GAC. Еще бы сама коробка работала шустро.

Я дернул руль на себя – есть! Руль регулируется и по вылету, причем в достаточном диапазоне. За эргономику ставлю плюс.

В таком автомобиле водитель априори главный еще и потому, что на удовлетворение семейных ценностей GS3 едва ли претендует. Багажнику места почти не осталось: по ощущениям, он не тянет даже на 300 литров объема, шторки или полки не предусмотрено в принципе. На этом фоне ворчать на царапающийся пластик боковин или отсутствие большого подполья уже нет смысла.

Второй ряд неожиданно просторен и посадка удобная. Но из дополнительных радостей – ­только дефлектор вентиляции.

Хотя на втором ряду места хватает по всем направлениям и, о чудо, сидеть удобно. Подушка расположена удачно, не заставляя сильно сгибать колени. Надо бы еще добавить обогрев сидений.

Низкий полет

Хотя GS3 и позиционируется как кроссовер, под защитой двигателя всего 145 мм, что даже для легковушки мало. И полного привода не предусмотрено. Это машина для ровных дорог.

Полуторалитровый турбомотор мощностью 177 л. с. весьма бодро разгоняет маленький GS3. Мог бы еще шустрее, но роботизированная коробка долго соображает на старте. Я перепробовал разные методы трогания и все режимы, но задержка всё равно есть. Самый эффективный способ – нажатие педали газа в половину хода, только тогда сцепления коробки работают адекватно.

Турбомотор объемом 1,5 литра допускает использование 92‑го бензина. Блок сверху – жидкостный интеркулер.

На извилистой дороге GS3 вменяем. Понятно, что больше половины веса приходится на переднюю ось, но даже при переборе скорости откровенного сноса передка нет. Из одноклассников GS3 больше всего напоминает Geely Coolray – едет интереснее соразмерных Джолиона или Tiggo 4.

Цена вопроса

Несмотря на задумчивый робот, GAC GS3 получился интересным и запоминающимся. Официальных цен пока нет, но если они будут на уровне кроссоверов Haval Jolion или Chery Tiggo 4, то выйдет хорошая альтернатива.

Багажник скромный, а в подполье нашлось место лишь для узкой докатки. Полки или шторки нет в принципе.

GAC GS3

Стильный кроссовер без явных промахов Если не считать роботизированной коробки

GAC GS3

Длина / ширина / высота / база 4446 /1850 / 1600 / 2650 мм

4446 /1850 / 1600 / 2650 мм Снаряженная / полная масса 1415 / 1795 кг

1415 / 1795 кг Объем багажника 341/1271 л

341/1271 л Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Разгон 0–100 км/ч н.д.

н.д. Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1497 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 4500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1497 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 4500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 47 л

АИ-92 / 47 л Трансмиссия передний привод; Р7

ЭНЕРГИЯ ЦЫ Поскольку дело происходило в Гуанчжоу, я невольно обращал внимание на местный автопарк. Удивило, например, обилие компактных электрических минивэнов Aion Y Plus. Электромотор базовой версии развивает 136 л. с., батареи емкостью 51,9 кВт·ч хватает на 430 километров. Интересно сделан салон, где передние сиденья могут раскладываться вровень с задними, образуя сплошное спальное место Но истинную причину популярности я осознал, когда взглянул на прайс-лист. Цены на Y Plus стартуют с 90 000 юаней (1,1 млн рублей по нынешнему курсу)!