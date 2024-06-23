Интересная альтернатива для Haval Jolion – первый тест паркетника из Гуанчжоу
«Во время тест-драйва в зоне предмета рулевое колесо должно поворачиваться поочередно. Тестовое вождение – это интенсивное вождение, пожалуйста, измените позу водителя в соответствии с безопасной позой сидя».
Можно сколь угодно потешаться над особенностями перевода инструкции, выданной мне перед тест-драйвом в Китае, но с самим китайским автопромом уже не до смеха. А ведь мы не видим и десятой части тех автомобилей, что продают в Китае!
Взять компанию GAC. В Китае это один из самых мощных концернов, а у нас он представлен лишь несколькими моделями. Китайцы решили исправить ситуацию, и к лету у нас появится компактный кроссовер GS3. Мы уже поездили на нем.
Багаж оставьте дома!
Динамичный силуэт GS3 изрезан острыми гранями. А если кому-то этого мало, есть версия R с агрессивным обвесом.
Впрочем, стиль стилем, а сделано всё качественно – как снаружи, так и внутри. Даже есть мягкий пластик, который не всегда встретишь в компактном классе.
Я дернул руль на себя – есть! Руль регулируется и по вылету, причем в достаточном диапазоне. За эргономику ставлю плюс.
В таком автомобиле водитель априори главный еще и потому, что на удовлетворение семейных ценностей GS3 едва ли претендует. Багажнику места почти не осталось: по ощущениям, он не тянет даже на 300 литров объема, шторки или полки не предусмотрено в принципе. На этом фоне ворчать на царапающийся пластик боковин или отсутствие большого подполья уже нет смысла.
Хотя на втором ряду места хватает по всем направлениям и, о чудо, сидеть удобно. Подушка расположена удачно, не заставляя сильно сгибать колени. Надо бы еще добавить обогрев сидений.
Низкий полет
Хотя GS3 и позиционируется как кроссовер, под защитой двигателя всего 145 мм, что даже для легковушки мало. И полного привода не предусмотрено. Это машина для ровных дорог.
Полуторалитровый турбомотор мощностью 177 л. с. весьма бодро разгоняет маленький GS3. Мог бы еще шустрее, но роботизированная коробка долго соображает на старте. Я перепробовал разные методы трогания и все режимы, но задержка всё равно есть. Самый эффективный способ – нажатие педали газа в половину хода, только тогда сцепления коробки работают адекватно.
На извилистой дороге GS3 вменяем. Понятно, что больше половины веса приходится на переднюю ось, но даже при переборе скорости откровенного сноса передка нет. Из одноклассников GS3 больше всего напоминает Geely Coolray – едет интереснее соразмерных Джолиона или Tiggo 4.
Цена вопроса
Несмотря на задумчивый робот, GAC GS3 получился интересным и запоминающимся. Официальных цен пока нет, но если они будут на уровне кроссоверов Haval Jolion или Chery Tiggo 4, то выйдет хорошая альтернатива.
GAC GS3
- Длина / ширина / высота / база 4446 /1850 / 1600 / 2650 мм
- Снаряженная / полная масса 1415 / 1795 кг
- Объем багажника 341/1271 л
- Максимальная скорость 190 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч н.д.
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1497 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 4500 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-92 / 47 л
- Трансмиссия передний привод; Р7
ЭНЕРГИЯ ЦЫ
Поскольку дело происходило в Гуанчжоу, я невольно обращал внимание на местный автопарк. Удивило, например, обилие компактных электрических минивэнов Aion Y Plus.
Электромотор базовой версии развивает 136 л. с., батареи емкостью 51,9 кВт·ч хватает на 430 километров. Интересно сделан салон, где передние сиденья могут раскладываться вровень с задними, образуя сплошное спальное место Но истинную причину популярности я осознал, когда взглянул на прайс-лист. Цены на Y Plus стартуют с 90 000 юаней (1,1 млн рублей по нынешнему курсу)!
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