Мотор 2.0 и автомат — обновленный японский автомобиль можно купить и в России
На данный момент в России доступны рестайлинговые версии первого поколения Toyota Corolla Cross. Цена на модель, представленную на классифайдах, составляет 2 990 000 рублей. Модель поступила в страну по схеме параллельного импорта.
В России предлагается версия Ultimate Edition с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 169 л.с. Автомобиль оснащен передним приводом и автоматической коробкой передач.
Обновленная Toyota Corolla Cross была представлена в начале 2024 года. Она построена на глобальной модульной платформе TNGA и является ближайшим родственником той Короллы, которая еще недавно официально продавалась в России.
В салоне автомобиля установлен новый 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, заменивший предыдущий 9-дюймовый. Базовая версия теперь оснащается 7-дюймовым дисплеем на приборной панели вместо прежнего 4,2-дюймового экрана.
Комплектации подороже включают виртуальную приборную панель диагональю 12,3 дюйма, панорамную крышу, беспроводную зарядку, штатный видеорегистратор и камеры кругового обзора.
По схеме параллельного импорта к нам также привезли кроссовер Suzuki S-Cross третьего поколения, известный у нас как SX4.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews
Отзывы о Toyota Corolla ()
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.