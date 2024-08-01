Мотор 2.0 и автомат — обновленный японский автомобиль можно купить и в России

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В России неофициально продают новую Toyota Corolla Cross за 3 млн рублей

На данный момент в России доступны рестайлинговые версии первого поколения Toyota Corolla Cross. Цена на модель, представленную на классифайдах, составляет 2 990 000 рублей. Модель поступила в страну по схеме параллельного импорта.

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В России предлагается версия Ultimate Edition с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 169 л.с. Автомобиль оснащен передним приводом и автоматической коробкой передач.

Обновленная Toyota Corolla Cross была представлена в начале 2024 года. Она построена на глобальной модульной платформе TNGA и является ближайшим родственником той Короллы, которая еще недавно официально продавалась в России.

Атмосферник 2.5 (194 л.с.), 8АКП и богатое оснащение: это отличная новинка параимпорта

В салоне автомобиля установлен новый 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, заменивший предыдущий 9-дюймовый. Базовая версия теперь оснащается 7-дюймовым дисплеем на приборной панели вместо прежнего 4,2-дюймового экрана.

Комплектации подороже включают виртуальную приборную панель диагональю 12,3 дюйма, панорамную крышу, беспроводную зарядку, штатный видеорегистратор и камеры кругового обзора.

По схеме параллельного импорта к нам также привезли кроссовер Suzuki S-Cross третьего поколения, известный у нас как SX4.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 14370
01.08.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...

Недостатки:

Для меня нет.

Комментарий:

Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.

+7