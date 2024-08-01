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В приоритете — внутренний рынок: в Госдуме хотят ввести запрет на экспорт дизтоплива

Депутат Нилов: В России могут ввести запрет и на экспорт дизельного топлива

Введенный в России запрет на экспорт бензина может распространиться и на дизельное топливо. Об этом сообщил зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов.

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«Наша задача сегодня – обеспечить топливом аграриев и военно-промышленный комплекс. Считаю, что такая мера, как запрет, точно поможет для стабилизации цен на бензин. При этом, конечно, есть нюансы, не исключаю, что к бензину добавится и запрет на экспорт дизельного топлива, которое широко используется сельхозпроизводителями», – заявил депутат.

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С позицией Нилова солидарен и президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

«Что касается грузоперевозчиков, то сегодня у нас мало таких машин ездит на бензине. А то, что цена на дизель растет, – очевидно. Например, только в Санкт-Петербурге он подорожал за месяц на 1,5 рубля. Поэтому мы считаем, что необходимо вводить запрет на этот вид топлива», – категоричен в своем мнении президент ассоциации.

Матягин убежден, что ограничительные меры необходимы, потому что стоимость дизеля закладывается в себестоимость всех товаров, которые тоже будут расти в цене.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 47
01.08.2024
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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