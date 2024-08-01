Этот 150-сильный «китаец» резко подешевел в России: сколько он стоит сейчас

Седан Omoda S5 GT получил в РФ версию 2024 года и подешевел на ₽400 000

В России начинаются продажи спортседана Omoda S5 GT 2024. Модель пока представлена в единственной комплектации Tech, которая по своему оснащению во многом перекликается с комплектацией Neo в Omoda S5 GT 2023. Но цены заметно различаются: версия 2024 года на 410 тыс. рублей дешевле версии 2023 года.

Что касается комплектации, то у Omoda S5 GT Tech 2024 нет вентиляции передних кресел, электрорегулировок переднего пассажирского сиденья, потолочных светильников для пассажиров второго ряда и климат-контроля.

Omoda S5 GT

Есть изменения и в плане техники: у машины 2023 года 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот, а у машины 2024 года выпуска 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. и вариатор. Возможно, снижение цены объясняется переходом на менее мощный мотор и вариатор вместо робота.

Omoda S5 GT Tech 2024 стоит 2,35 млн рублей, стоимость Omoda S5 GT Neo 2023 составляет 2,76 млн рублей.

Omoda S5 GT

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Источник: «Автоновости дня»