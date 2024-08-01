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Этот 150-сильный «китаец» резко подешевел в России: сколько он стоит сейчас

Седан Omoda S5 GT получил в РФ версию 2024 года и подешевел на ₽400 000

В России начинаются продажи спортседана Omoda S5 GT 2024. Модель пока представлена в единственной комплектации Tech, которая по своему оснащению во многом перекликается с комплектацией Neo в Omoda S5 GT 2023. Но цены заметно различаются: версия 2024 года на 410 тыс. рублей дешевле версии 2023 года.

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Что касается комплектации, то у Omoda S5 GT Tech 2024 нет вентиляции передних кресел, электрорегулировок переднего пассажирского сиденья, потолочных светильников для пассажиров второго ряда и климат-контроля.

Omoda S5 GT
Omoda S5 GT

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Есть изменения и в плане техники: у машины 2023 года 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот, а у машины 2024 года выпуска 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. и вариатор. Возможно, снижение цены объясняется переходом на менее мощный мотор и вариатор вместо робота.

Omoda S5 GT Tech 2024 стоит 2,35 млн рублей, стоимость Omoda S5 GT Neo 2023 составляет 2,76 млн рублей.

Omoda S5 GT
Omoda S5 GT

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 2118
01.08.2024
Фото:Omoda
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