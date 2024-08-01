Этот 150-сильный «китаец» резко подешевел в России: сколько он стоит сейчас
В России начинаются продажи спортседана Omoda S5 GT 2024. Модель пока представлена в единственной комплектации Tech, которая по своему оснащению во многом перекликается с комплектацией Neo в Omoda S5 GT 2023. Но цены заметно различаются: версия 2024 года на 410 тыс. рублей дешевле версии 2023 года.
Что касается комплектации, то у Omoda S5 GT Tech 2024 нет вентиляции передних кресел, электрорегулировок переднего пассажирского сиденья, потолочных светильников для пассажиров второго ряда и климат-контроля.
Есть изменения и в плане техники: у машины 2023 года 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот, а у машины 2024 года выпуска 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. и вариатор. Возможно, снижение цены объясняется переходом на менее мощный мотор и вариатор вместо робота.
Omoda S5 GT Tech 2024 стоит 2,35 млн рублей, стоимость Omoda S5 GT Neo 2023 составляет 2,76 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»