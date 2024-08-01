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В Белоруссии начнут выпуск еще одного китайского автомобиля

Автобренд Hongqi планирует наладить выпуск премиум-седана H5 в Белоруссии

Китайский автопроизводитель Hongqi намерен наладить сборку бизнес-седана H5 на заводе «Юнисон» в Белоруссии, пишет auto.mail.ru со ссылкой на исполнительного директора Hongqi Rus Ивана Савельева.

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«Они сейчас очень популярны в бизнес-классе такси. И они востребованы также и в госструктурах», – пояснил он.
Hongqi H5
Hongqi H5

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Савельев прибавил, что это комфортный автомобиль и по размерам больше, чем аналогичные модели Toyota и Mercedes-Benz.

Длина H5 равна 4,98 м, седан оснащен турбодвигателем объемом 2,0 л мощностью 218 л.с. (340 Нм) и 8-ступенчатой АКП, привод передний.

До «сотни» машина разгоняется за 7,8 секунды. В базовом варианте среди опций панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, видеорегистратор, камера кругового обзора и другое.

Hongqi H5
Hongqi H5

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: auto.mail.ru

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 402
01.08.2024
Фото:
«За рулем»
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