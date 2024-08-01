«Малярка» в России резко подорожала: сколько сейчас стоит эта услуга

Эксперт Кукарин объяснил причину роста цен на услугу покраски кузова авто на 25%

Стоимость услуг по покраске автомобилей выросла в России за год на 25%. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

Об связывает это не только с повышением цен на материалы, но и с ростом цен на нормо-час.

«Стоимость покраски автомобилей за год увеличилась, ориентировочно, на 15-25%. Есть ожидание, что до конца года она еще вырастет, поскольку продолжают дорожать расходные материалы – краски, лаки, грунты, абразивы. Причем не важно, товар какого производителя вы будете использовать», – объясняет собеседник издания.

Кроме того, на ценообразование оказывает негативное влияние дефицит кадров в отрасли, подчеркивает Кукарин. Чтобы удержать высококвалифицированных сотрудников, руководство автосервисов поднимает зарплаты. Как следствие – рост стоимости нормо-часа на станциях технического обслуживания, констатирует эксперт.

При этом Кукарин заверил, что на рынке России сейчас нет дефицита лакокрасочных материалов. Опустевшую нишу ушедших западных и японских брендов заняли китайские и турецкие компании с широким ассортиментом продукции. Причем некоторые из них завозят необходимые материалы для покраски автомобилей по схеме параллельного импорта, подытожил Кукарин.

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Источник: gazeta.ru