Как красят популярных «китайцев»? Мы все померили!

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«За рулем» узнал толщину ЛКП на Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7

«За рулем» провел большой сравнительный тест полноприводных китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7, а также сравнил эти машины в точных цифрах. Выявились интересные нюансы – например, по толщине лакокрасочного покрытия (ЛКП) кузова.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 7 Pro Max

Geely Atlas Pro

Haval F7

Капот

220–230

120–125

115–120

Крыло переднее

185–220

110–125

105–110

Крыло заднее

210–215

115–145

100–125

Дверь передняя

215–225

120–130

105–125

Дверь задняя

190–205

100–110

115–130

Дверь багажника

150–200

100–130

100–110

Аутсайдером стал Хавейл: средняя толщина его ЛКП составила всего 115 мкм; максимум – 130 мкм. Не особо далеко ушел и Джили: среднее значение составило 122 мкм, а максимальное – 145 мкм на задних крыльях. А вот Чери – бесспорный лидер: в среднем 190 мкм, но на зонах особого риска, вроде капота, мы намерили 230 мкм. Большая разница!

А какая гарантия на эти машины? Какая из них увереннее других чувствует себя на бездорожье, а какая – наиболее вместительна?

Об этом и многом другом – новое видео, подготовленное сообществом «За рулем» ВКонтакте:

Смотрите ролик в VK Видео:

  • «За рулем» можно смотреть в популярном формате VK Клипы
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
15.12.2023
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