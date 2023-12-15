Как красят популярных «китайцев»? Мы все померили!
«За рулем» провел большой сравнительный тест полноприводных китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7, а также сравнил эти машины в точных цифрах. Выявились интересные нюансы – например, по толщине лакокрасочного покрытия (ЛКП) кузова.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
Chery Tiggo 7 Pro Max
Geely Atlas Pro
Haval F7
Капот
220–230
120–125
115–120
Крыло переднее
185–220
110–125
105–110
Крыло заднее
210–215
115–145
100–125
Дверь передняя
215–225
120–130
105–125
Дверь задняя
190–205
100–110
115–130
Дверь багажника
150–200
100–130
100–110
Аутсайдером стал Хавейл: средняя толщина его ЛКП составила всего 115 мкм; максимум – 130 мкм. Не особо далеко ушел и Джили: среднее значение составило 122 мкм, а максимальное – 145 мкм на задних крыльях. А вот Чери – бесспорный лидер: в среднем 190 мкм, но на зонах особого риска, вроде капота, мы намерили 230 мкм. Большая разница!
А какая гарантия на эти машины? Какая из них увереннее других чувствует себя на бездорожье, а какая – наиболее вместительна?
Об этом и многом другом – новое видео, подготовленное сообществом «За рулем» ВКонтакте:
Смотрите ролик в VK Видео:
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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!