Как красят популярных «китайцев»? Мы все померили!

«За рулем» узнал толщину ЛКП на Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7

«За рулем» провел большой сравнительный тест полноприводных китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7, а также сравнил эти машины в точных цифрах. Выявились интересные нюансы – например, по толщине лакокрасочного покрытия (ЛКП) кузова.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 7 Pro Max Geely Atlas Pro Haval F7 Капот 220–230 120–125 115–120 Крыло переднее 185–220 110–125 105–110 Крыло заднее 210–215 115–145 100–125 Дверь передняя 215–225 120–130 105–125 Дверь задняя 190–205 100–110 115–130 Дверь багажника 150–200 100–130 100–110

Аутсайдером стал Хавейл: средняя толщина его ЛКП составила всего 115 мкм; максимум – 130 мкм. Не особо далеко ушел и Джили: среднее значение составило 122 мкм, а максимальное – 145 мкм на задних крыльях. А вот Чери – бесспорный лидер: в среднем 190 мкм, но на зонах особого риска, вроде капота, мы намерили 230 мкм. Большая разница!

А какая гарантия на эти машины? Какая из них увереннее других чувствует себя на бездорожье, а какая – наиболее вместительна?

Об этом и многом другом – новое видео, подготовленное сообществом «За рулем» ВКонтакте:

Смотрите ролик в VK Видео: