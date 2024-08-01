#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Ищете кроссовер? Присмотритесь к этим моделям — они дешевле ₽1,5 млн

Специалисты нашли на вторичном рынке РФ 5 надежных кроссоверов до 1,5 млн рублей

Специалисты нашли на вторичном рынке России надежные кроссоверы по цене до 1,5 млн рублей. В сегменте SUV они являются наименее проблемными.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Renault Duster – этот кроссовер в ходе эксплуатации доказал надежность силового агрегата, продемонстрировав превосходные эксплуатационные характеристики. По цене от 1,2 до 1,5 млн рублей можно найти машины 2016-2019 годов выпуска с пробегом до 50 тыс км. В одном московском сервисе есть полноприводная модель с пробегом 49 тыс км и одним хозяином в ПТС за 1,368 млн рублей.

Renault Duster
Nissan Terrano

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Nissan Terrano – практически все представленные на вторичном рынке РФ образцы имеют пробег до 100 тыс км. Это кроссоверы 2018-2019 годов выпуска с двумя собственниками по ПТС. В Москве у дилера есть Terrano с пробегом 46 тыс км, год выпуска – конец 2019-го. Оснащен бензиновым мотором мощностью 114 л.с. и МКП, привод – передний, цена 1,46 млн рублей

Renault Kaptur – на вторичке нашли один из лучших вариантов для покупки: кроссовер с пробегом 60 тыс км, 2018 года, бензиновый мотор объемом 1,6 л в комплектации Life. Продавец просит за автомобиль 1,35 млн рублей.

Renault Kaptur
Nissan Qashqai

Nissan Qashqai – этот «японец» обладает повышенным уровнем комфорта и безупречной плавностью хода. Много опций: от системы полуавтономного вождения до функции дистанционного управления рядом опций в автомобиле через смартфон.

Этот автомобиль с мотором, выдающим 144 л.с. и с бесступенчатой КП, при должном обслуживании не создает проблем новому хозяину. На вторичном рынке есть привлекательный вариант с пробегом 93 тыс. км и одним хозяином в ПТС по цене за 1,26 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | «За рулем» | Nissan
Количество просмотров 8193
01.08.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем» | Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0