Ищете кроссовер? Присмотритесь к этим моделям — они дешевле ₽1,5 млн

Специалисты нашли на вторичном рынке РФ 5 надежных кроссоверов до 1,5 млн рублей

Специалисты нашли на вторичном рынке России надежные кроссоверы по цене до 1,5 млн рублей. В сегменте SUV они являются наименее проблемными.

Renault Duster – этот кроссовер в ходе эксплуатации доказал надежность силового агрегата, продемонстрировав превосходные эксплуатационные характеристики. По цене от 1,2 до 1,5 млн рублей можно найти машины 2016-2019 годов выпуска с пробегом до 50 тыс км. В одном московском сервисе есть полноприводная модель с пробегом 49 тыс км и одним хозяином в ПТС за 1,368 млн рублей.

Renault Duster Nissan Terrano

Nissan Terrano – практически все представленные на вторичном рынке РФ образцы имеют пробег до 100 тыс км. Это кроссоверы 2018-2019 годов выпуска с двумя собственниками по ПТС. В Москве у дилера есть Terrano с пробегом 46 тыс км, год выпуска – конец 2019-го. Оснащен бензиновым мотором мощностью 114 л.с. и МКП, привод – передний, цена 1,46 млн рублей

Renault Kaptur – на вторичке нашли один из лучших вариантов для покупки: кроссовер с пробегом 60 тыс км, 2018 года, бензиновый мотор объемом 1,6 л в комплектации Life. Продавец просит за автомобиль 1,35 млн рублей.

Renault Kaptur Nissan Qashqai

Nissan Qashqai – этот «японец» обладает повышенным уровнем комфорта и безупречной плавностью хода. Много опций: от системы полуавтономного вождения до функции дистанционного управления рядом опций в автомобиле через смартфон.

Этот автомобиль с мотором, выдающим 144 л.с. и с бесступенчатой КП, при должном обслуживании не создает проблем новому хозяину. На вторичном рынке есть привлекательный вариант с пробегом 93 тыс. км и одним хозяином в ПТС по цене за 1,26 млн рублей.

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Источник: autonews.ru