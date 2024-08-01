На трассе в Башкирии столкнулись две встречные иномарки: пострадали пять человек

В аварии на трассе Уфа-Янаул пострадали пять человек, в том числе трое детей

Пять человек, среди которых трое детей, пострадали в результате ДТП, произошедшего недалеко от города Бирска.

Уточняется, что авария случилась днем 31 июля на 98-м километре автодороги Уфа-Янаул. Известно, что столкнулись встречные автомобили SsangYong Kyron и Hyundai Solaris.

Различные травмы получили водитель и четыре пассажира Hyundai, в числе которых были трое детей.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана