На трассе в Башкирии столкнулись две встречные иномарки: пострадали пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, пострадали в результате ДТП, произошедшего недалеко от города Бирска.
Уточняется, что авария случилась днем 31 июля на 98-м километре автодороги Уфа-Янаул. Известно, что столкнулись встречные автомобили SsangYong Kyron и Hyundai Solaris.
Различные травмы получили водитель и четыре пассажира Hyundai, в числе которых были трое детей.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
- «За рулем» можно читать в Viber
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Госавтоинспекция Башкортостана