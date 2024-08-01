Выставка «Спутник» состоится уже в эту субботу — не пропустите!

Стало известно, сколько автомобилей примут участие в выставке «Спутник»

Уже в эту субботу, 3 августа состоится грандиозная выставка «Спутник», на которой покажут как популярные модели ВАЗа, о чем красноречиво говорит название мероприятия, так и культовые иностранные автомобили.

Lincoln Mark IV, которому в этом году «стукнет» 50 лет

Скрупулезно восстановленная «восьмерка», американский Линкольн размером с корабль или изящный британский родстер MG – все это вы увидите на выставке. В мероприятии примут участие 130 автомобилей и мотоциклов, треть из которых иностранного производства. Самым старым экспонатом станет немецкий Adler аж 1931 года выпуска!

География городов, откуда люди привезут свои «игрушки», поистине широкая: Москва, Калуга, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Псков, Курск, Смоленск, Череповец, Краснодар.

ВАЗ-21081

Для зрителей будет организована обширная развлекательная программа, в которую войдут три конкурса с ценными призами – один от организаторов и два от спонсоров. Все это и многое другое – 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 18:00, вход – свободный!