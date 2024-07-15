Выставка «Спутник» — вам стоит там побывать!

В Калуге пройдет выставка исторической техники «Спутник»

Тот самый ВАЗ-2103, засветившийся в журнале «За рулем» в год 50-летия модели, никогда не реставрировавшаяся «единичка», снимавшаяся для серии «Автолегенды СССР», несколько редчайших седанов ГАЗ-3111 Волга – таких было выпущено всего около пятисот! Вот лишь малая часть экспонатов, которые увидят посетители выставки «Спутник» в Калуге 3 августа.

ВАЗ-21081

Кстати, обилие вазовских машин в экспозиции, как и само название выставки, – конечно, не случайность. В 2024-м первое семейство переднеприводных машин ВАЗа, названное «Спутник», а позже ставшее «Самарой», отмечает свое 40-летие. Симпатичных «восьмерок», «девяток» и «девять-девять» в отличном сохране на выставке тоже будет предостаточно. Отметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно.

MG MGB

ВАЗ, ГАЗ, ЗИМ, АЗЛК... Но, конечно, отечественной техникой экспозиция не ограничится. Вот только несколько примеров: MG MGB – стильный британский родстер из 1970-х, огромный Lincoln Town Car 1983 года, невероятный даже по сегодняшним временам Citroen CX с уникальной гидропневматической подвеской.

Все это и многое другое – 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 18:00, вход – свободный!