#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Покупать не стоит: эти признаки укажут, что б/у машина неисправна
15 июля
Покупать не стоит: эти признаки укажут, что б/у машина неисправна
Автоэксперт Антюфьев перечислил 12 признаков...
Штрафы ужесточат, владельцам выдадут номера и радиометки
15 июля
Штрафы ужесточат, владельцам выдадут номера и радиометки
Всех электросамокатчиков в РФ обяжут...
Renault Duster
15 июля
Любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок: известна цена
Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Renault...

Выставка «Спутник» — вам стоит там побывать!

В Калуге пройдет выставка исторической техники «Спутник»

Тот самый ВАЗ-2103, засветившийся в журнале «За рулем» в год 50-летия модели, никогда не реставрировавшаяся «единичка», снимавшаяся для серии «Автолегенды СССР», несколько редчайших седанов ГАЗ-3111 Волга – таких было выпущено всего около пятисот! Вот лишь малая часть экспонатов, которые увидят посетители выставки «Спутник» в Калуге 3 августа.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
ВАЗ-21081
ВАЗ-21081

Кстати, обилие вазовских машин в экспозиции, как и само название выставки, – конечно, не случайность. В 2024-м первое семейство переднеприводных машин ВАЗа, названное «Спутник», а позже ставшее «Самарой», отмечает свое 40-летие. Симпатичных «восьмерок», «девяток» и «девять-девять» в отличном сохране на выставке тоже будет предостаточно. Отметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно.

MG MGB
MG MGB

ВАЗ, ГАЗ, ЗИМ, АЗЛК... Но, конечно, отечественной техникой экспозиция не ограничится. Вот только несколько примеров: MG MGB – стильный британский родстер из 1970-х, огромный Lincoln Town Car 1983 года, невероятный даже по сегодняшним временам Citroen CX с уникальной гидропневматической подвеской.

Все это и многое другое – 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 18:00, вход – свободный!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
15.07.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0