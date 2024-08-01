Эти автомобили подорожали в России в июле

«Автостат»: в июле в России подорожала Lada Granta

В июле текущего года в России стал дороже ряд моделей бренда Lada. АВТОВАЗ поднял цены на 2 тыс. рублей на автомобили Granta в комплектации Club’24, а коммерческие машины семейства Granta с бортовой платформой и фургоном стали дороже на 71 тыс. рублей. Грузовики на основе Lada Niva Legend (бортовой и фургон) выросли в цене на 47 тыс. рублей.

Lada Vesta в старшей комплектации Techno’24 стала дешевле. Так, седаны и универсалы в стандартном исполнении стали доступнее на 20 тыс. рублей, их версии Cross – на 15 тыс. рублей.

Автобренд Exeed также снизил цены на весь модельный ряд, за исключением VX. Кроссовер LX и LX New стал доступнее на 240-460 тыс. рублей, RX – на 550 тыс. рублей, TXL – на 260-500 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Источник: «Автостат»