Водителям перечислили три способа избежать ржавчины на тормозных дисках

Эксперт Тимашов объяснил, в каких случаях ржавчина на тормозах может быть опасна

Наличие ржавчины на тормозных дисках транспортного средства свидетельствует о его неисправности. Об этом рассказал директор по послепродажному обслуживанию автомобилей «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Он уточнил, что ржавчина бывает разной, если после дождя, повышенной влажности или нескольких дней стоянки автомобиля тормозные диски покрываются налетом желто-красного цвета, это в пределах нормы.

«Если мы эксплуатируем автомобиль, а тормозные диски остаются ржавыми, это говорит о том, что тормозная система неисправна или тормозные диски изношены. Если часть тормозного диска ржавая, то эффективность соприкосновения материалов тормозной накладки и поверхности диска снижена. Соответственно, усилие на педаль тормоза может быть увеличено, как и тормозной путь автомобиля и время остановки», – объясняет эксперт.

Корректно функционирующая тормозная система самостоятельно очистит диски от ржавчины, образовавшейся после дождя, подчеркивает Тимашов.

Чтобы предотвратить появление ржавчины, во-первых, место хранения автомобиля должно быть сухим и с вентиляцией. Во-вторых, желательны регулярные поездки на автомобиле, в этом случае диски будут самоочищаться. В-третьих, всегда используйте только качественные запасные части тормозной системы, подытожил Тимашов.

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Источник: Российская газета