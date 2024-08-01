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Водителям перечислили три способа избежать ржавчины на тормозных дисках

Эксперт Тимашов объяснил, в каких случаях ржавчина на тормозах может быть опасна

Наличие ржавчины на тормозных дисках транспортного средства свидетельствует о его неисправности. Об этом рассказал директор по послепродажному обслуживанию автомобилей «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

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Он уточнил, что ржавчина бывает разной, если после дождя, повышенной влажности или нескольких дней стоянки автомобиля тормозные диски покрываются налетом желто-красного цвета, это в пределах нормы.

«Если мы эксплуатируем автомобиль, а тормозные диски остаются ржавыми, это говорит о том, что тормозная система неисправна или тормозные диски изношены. Если часть тормозного диска ржавая, то эффективность соприкосновения материалов тормозной накладки и поверхности диска снижена. Соответственно, усилие на педаль тормоза может быть увеличено, как и тормозной путь автомобиля и время остановки», – объясняет эксперт.

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Корректно функционирующая тормозная система самостоятельно очистит диски от ржавчины, образовавшейся после дождя, подчеркивает Тимашов.

Чтобы предотвратить появление ржавчины, во-первых, место хранения автомобиля должно быть сухим и с вентиляцией. Во-вторых, желательны регулярные поездки на автомобиле, в этом случае диски будут самоочищаться. В-третьих, всегда используйте только качественные запасные части тормозной системы, подытожил Тимашов.

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Источник: Российская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 29048
01.08.2024
Фото:freepik / freepik
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