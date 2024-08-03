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Полицейская погоня привела к «взлету» Nissan Murano, а трамплином стал Джип

Нарушитель на Nissan Murano остановил Jeep Gladiator с нестандартными шинами

Этот инцидент произошел в Сан-Диего (США): Nissan Murano выбросило с дороги после столкновения с Jeep Gladiator во время погони с полицией.

Авария случилась вечером 15 июля, когда водитель Murano, пытавшийся скрыться от полицейских из-за просроченных прав, врезался в Jeep с нестандартными 40-дюймовыми шинами.

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Во время погони водитель Murano, стремясь влиться в поток автомобилей, не рассчитал и наехал на огромное колесо внедорожника, в результате автомобиль, как мяч, взлетел в воздух и перевернулся. Водитель Jeep и его пассажиры не пострадали, а пассажирка Murano была госпитализирована с травмами.

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Виновник аварии сбежал от полиции, но позже был задержан благодаря свидетельствам очевидцев, включая семью, находившуюся в Джипе.

Водитель Nissan подверг опасности не только себя и своего пассажира, но и других водителей, в то время как Jeep Gladiator, похоже, отделался лишь небольшими царапинами.

В США использование больших шин не запрещено законом, если они закрыты крыльями для предотвращения разбрызгивания. Однако столкновение демонстрирует, как такие нестандартные решения могут привести к серьезным последствиям на дороге.

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Источник: The Drive

Видео: YouTube

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Алексеева Елена
Количество просмотров 768
03.08.2024
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Отзывы о Nissan Murano ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Murano  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Эргономика, круговой обзор

Недостатки:

Маленький багажник

Комментарий:

Чувствую себя очень комфортно. Отличная рулежка и устойчивость на дороге, хороший круговой обзор и контроль слепых зон. Эргономика на высшем уровне, просто кайф от вождения. Багажник не сильно большой, учитывая габариты, но если сложить сидения, получается вполне норм.

+2