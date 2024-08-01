«Французы» стали доступнее: с 1 августа цены на все модели снижены
Российская компания «Автомобильные технологии» с 1 августа 2024 года обновила прайс с ценами на все модели автомобилей Peugeot и Citroen. Об этом сообщили представители пресс-службы.
«С 1 августа стоимость Citroen C5Aircross составляет 3 899 000 рублей. Гарантия на автомобиль - 3 года или 100 000 км пробега. Новые цены также затрагивают весь модельный ряд автомобилей компании ООО "Автомобильные технологии", импортируемых в Россию. На импортные автомобили распространяется официальная гарантия 2 года или 100 000 км пробега», – уточнили в пресс-службе компании.
Отмечается также, что клиенты Peugeot и Citroen могут рассчитывать на программу помощи на дороге и мобильности, действующей в пределах географической зоны в радиусе 150 км от границ города (200 км от МКАД для Москвы/ КАД Петербурга). А для корпоративных клиентов действуют специальные предложения.
Теперь цены на автомобили выглядят следующим образом:
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: пресс-служба «Автомобильные технологии»