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Рассекречен Volkswagen Transporter нового поколения

Volkswagen опубликовал первые фото нового грузопассажирского фургона Transporter

Volkswagen опубликовал официальные фото фургонов и микроавтобусов Transporter нового поколения. Также стали известны технические характеристики новой модели.

Фирменный дизайн, знакомый по предыдущему семейству поколения T 6.1, перетерпел изменения. Грузовые и грузопассажирские Transporter, а также пассажирская Caravelle станут первыми вэнами Volkswagen, доступными с тремя типами силовых установок. Для них будут доступны турбодизели, подзаряжаемые гибридные, а также полностью электрические силовые установки.

Volkswagen Transporter
Volkswagen Transporter
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Для автомобилей доступен турбодизель мощностью 110, 150 и 170 л.с. Общая мощность гибридной силовой установки равна 232 л.с. Со временем в модельной линейке появятся электромобили мощностью 136, 218 и 286 л.с.

Transporter получил бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой и электронный ручник, а селектор АКП перенесен на рулевую колонку. В стандартную комплектацию Transporter нового поколения вошли светодиодные фары и задние фонари, 12-дюймовый экран в роли комбинации приборов и другое.

Интерьер Volkswagen Transporter
Интерьер Volkswagen Transporter

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Volkswagen

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 4123
01.08.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Transporter ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Transporter  2008
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

отличная машина для работы и как семейная , в случае неисправности всегда приезжал своим ходом

Недостатки:

не существенные

Комментарий:

2.5 дизель 174 л.с. пробег 501000 км. Машиной владею 9 лет

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