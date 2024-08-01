Рассекречен Volkswagen Transporter нового поколения

Volkswagen опубликовал первые фото нового грузопассажирского фургона Transporter

Volkswagen опубликовал официальные фото фургонов и микроавтобусов Transporter нового поколения. Также стали известны технические характеристики новой модели.

Фирменный дизайн, знакомый по предыдущему семейству поколения T 6.1, перетерпел изменения. Грузовые и грузопассажирские Transporter, а также пассажирская Caravelle станут первыми вэнами Volkswagen, доступными с тремя типами силовых установок. Для них будут доступны турбодизели, подзаряжаемые гибридные, а также полностью электрические силовые установки.

Volkswagen Transporter

Для автомобилей доступен турбодизель мощностью 110, 150 и 170 л.с. Общая мощность гибридной силовой установки равна 232 л.с. Со временем в модельной линейке появятся электромобили мощностью 136, 218 и 286 л.с.

Transporter получил бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой и электронный ручник, а селектор АКП перенесен на рулевую колонку. В стандартную комплектацию Transporter нового поколения вошли светодиодные фары и задние фонари, 12-дюймовый экран в роли комбинации приборов и другое.

Интерьер Volkswagen Transporter

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Источник: Volkswagen