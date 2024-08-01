Рассекречен Volkswagen Transporter нового поколения
Volkswagen опубликовал официальные фото фургонов и микроавтобусов Transporter нового поколения. Также стали известны технические характеристики новой модели.
Фирменный дизайн, знакомый по предыдущему семейству поколения T 6.1, перетерпел изменения. Грузовые и грузопассажирские Transporter, а также пассажирская Caravelle станут первыми вэнами Volkswagen, доступными с тремя типами силовых установок. Для них будут доступны турбодизели, подзаряжаемые гибридные, а также полностью электрические силовые установки.
Для автомобилей доступен турбодизель мощностью 110, 150 и 170 л.с. Общая мощность гибридной силовой установки равна 232 л.с. Со временем в модельной линейке появятся электромобили мощностью 136, 218 и 286 л.с.
Transporter получил бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой и электронный ручник, а селектор АКП перенесен на рулевую колонку. В стандартную комплектацию Transporter нового поколения вошли светодиодные фары и задние фонари, 12-дюймовый экран в роли комбинации приборов и другое.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Volkswagen
Отзывы о Volkswagen Transporter ()
отличная машина для работы и как семейная , в случае неисправности всегда приезжал своим ходом
не существенные
2.5 дизель 174 л.с. пробег 501000 км. Машиной владею 9 лет