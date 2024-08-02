«Газпромнефть-СМ» внедряет новые форматы подготовки кадров для отрасли

Омский завод «Газпромнефть – смазочные материалы» реализовал профориентационный проект совместно с Омским государственным техническим университетом.

В течение двух лет студенты проходили углубленный курс подготовки на базе современного производства, выполняли технологические и исследовательские задачи наравне с действующими специалистами. Внедрение новых инструментов для подготовки кадров – часть программы «Газпромнефть-СМ» по формированию уникальных профессиональных компетенций у будущих специалистов нефтеперерабатывающей отрасли.

В проекте приняли участие студенты профильных направлений подготовки ОмГТУ. Под руководством кураторов будущие нефтепереработчики осваивали особенности производственных процессов и технологию выпуска современных смазочных материалов. Участвовали в реализации исследовательских проектов в области сульфонатных присадок и пластичных смазок, проводили опытно-промышленные испытания. По итогам стажировки студенты трудоустроены на Омский завод смазочных материалов.

«Газпромнефть-СМ» на протяжении многих лет развивает партнерство с ведущими учебными заведениями страны, активно участвуя в подготовке молодых специалистов. Старшекурсники знакомятся с работой технологических площадок компании на производственных экскурсиях и стажировках. Становятся резидентами интерактивных сессий с применением инструментов дополненной реальности, конкурсов профмастерства и научно-технических конференций.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Бизнес смазочных материалов – это не только сложное производство, объединяющее самые современные технологии нефтепереработки. Это и масштабная исследовательская деятельность, и целый спектр цифровых сервисов, услуг и экспертиз для различных категорий потребителей. Управление каждым из этих процессов требует компетенций самого высокого уровня. Поэтому мы уделяем первостепенное внимание качеству подготовки будущих специалистов, созданию возможностей для развития каждого сотрудника, пришедшего в команду».

Павел Корчагин, и.о. ректора ОмГТУ:

«Главный эффект для наших студентов от участия в проекте – возможность открыть для себя новую профессиональную сферу и представить, какие перспективы у них появятся с трудоустройством в штат современного высокотехнологичного предприятия. Благодаря многолетнему партнерству с «Газпромнефть-СМ» мы воспитываем кадры для нефтепереработки с высоким уровнем практикоориентированности. Это значит, что из стен вуза наши выпускники выходят уже сформированными специалистами, готовыми решать на производстве задачи любой сложности».