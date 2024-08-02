#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

«Автотор» объявил скидки на авто для жителей Калининградской области

Жители Калининградской области получат скидку 30% на авто местного производства

Автопроизводитель «Автотор» из Калининграда анонсировал специально сниженные цены на автомобили для местных жителей. С 1 августа по 1 октября 2024 года все желающие смогут приобрести автомобили 2024 года выпуска с экономией до 30% от цен, действующих в других российских регионах, сообщается в пресс-релизе компании.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Это предложение действительно исключительно в Калининградской области и распространяется на седаны и кроссоверы марок Kaiyi, BAIC, SWM, а также на электрический седан Амберавто А5 и другие модели, включая пикапы и грузовики «Амбертрак.

Максимальные скидки обеспечиваются за счет специальных субсидий, которые «Автотор» разработал совместно с ведущими банками и лизинговыми компаниями, пояснили в компании.

Китайский автопром заставят говорить по-русски. Как это нам поможет?

В 2024 году «Автотор» отмечает 30-летний юбилей, в связи с чем и было принято решение о запуске программы «АВТОТОР 30: покупай калининградское!», предлагающей особые цены на автомобили.

Автомобили по спеццене будут доступны как для личного пользования, так и для бизнеса, включая приобретение юридическими лицами и обслуживание корпоративных автопарков в регионе.

Недавно на предприятии локализовали производство китайских пикапов JMC Vigus и JAC T8 Pro. Выпускать их будут под местной маркой Ambertruck.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автотор»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos |
Количество просмотров 1552
02.08.2024
Фото:Depositphotos |
Поделиться:
Оцените материал:
0