«Автотор» объявил скидки на авто для жителей Калининградской области

Жители Калининградской области получат скидку 30% на авто местного производства

Автопроизводитель «Автотор» из Калининграда анонсировал специально сниженные цены на автомобили для местных жителей. С 1 августа по 1 октября 2024 года все желающие смогут приобрести автомобили 2024 года выпуска с экономией до 30% от цен, действующих в других российских регионах, сообщается в пресс-релизе компании.

Это предложение действительно исключительно в Калининградской области и распространяется на седаны и кроссоверы марок Kaiyi, BAIC, SWM, а также на электрический седан Амберавто А5 и другие модели, включая пикапы и грузовики «Амбертрак.

Максимальные скидки обеспечиваются за счет специальных субсидий, которые «Автотор» разработал совместно с ведущими банками и лизинговыми компаниями, пояснили в компании.

В 2024 году «Автотор» отмечает 30-летний юбилей, в связи с чем и было принято решение о запуске программы «АВТОТОР 30: покупай калининградское!», предлагающей особые цены на автомобили.

Автомобили по спеццене будут доступны как для личного пользования, так и для бизнеса, включая приобретение юридическими лицами и обслуживание корпоративных автопарков в регионе.

Недавно на предприятии локализовали производство китайских пикапов JMC Vigus и JAC T8 Pro. Выпускать их будут под местной маркой Ambertruck.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автотор»