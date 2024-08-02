Микроавтобус на всем ходу влетел в грузовик: смертельное ДТП произошло в Якутии
В Алданском районе Якутии произошло ДТП: столкнулись грузовик и микроавтобус. Уточняется, что на 786-м километре федеральной трассы «Лена» неподалеку от города Томмот Алданского района водитель микроавтобуса въехал в стоящий грузовик.
На место аварии выехали оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Сообщается, что пострадали десять человек, среди них четверо детей. Один человек погиб.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: МЧС республики Саха (Якутия)