Микроавтобус на всем ходу влетел в грузовик: смертельное ДТП произошло в Якутии

Один человек погиб, десять пострадали после аварии с грузовиком в Якутии

В Алданском районе Якутии произошло ДТП: столкнулись грузовик и микроавтобус. Уточняется, что на 786-м километре федеральной трассы «Лена» неподалеку от города Томмот Алданского района водитель микроавтобуса въехал в стоящий грузовик.

На место аварии выехали оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Сообщается, что пострадали десять человек, среди них четверо детей. Один человек погиб.

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Источник: МЧС республики Саха (Якутия)