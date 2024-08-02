Женщина пострадала: легковушка въехала в автобус с пассажирами на трассе в Крыму

В Крыму легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом с 28 пассажирами

В Крыму на трассе Симферополь – Евпатория легковушка, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулась с рейсовым автобусом. Пассажирский автотранспорт следовал по маршруту Евпатория – Скалистое с 28 пассажирами в салоне.

По данным ведомства, женщина, управлявшая автомобилем Toyota Avensis, в результате ДТП с травмами была доставлена в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

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Источник: Telegram-канал прокуратуры республики Крым