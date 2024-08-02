Женщина пострадала: легковушка въехала в автобус с пассажирами на трассе в Крыму

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Супертест моторных масел

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Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Telegram-канал прокуратуры республики Крым

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Ушакова Ирина
Фото:Прокуратура Республики Крым
Количество просмотров 39
02.08.2024
Фото:Прокуратура Республики Крым
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