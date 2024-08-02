Женщина пострадала: легковушка въехала в автобус с пассажирами на трассе в Крыму
В Крыму на трассе Симферополь – Евпатория легковушка, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулась с рейсовым автобусом. Пассажирский автотранспорт следовал по маршруту Евпатория – Скалистое с 28 пассажирами в салоне.
По данным ведомства, женщина, управлявшая автомобилем Toyota Avensis, в результате ДТП с травмами была доставлена в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Telegram-канал прокуратуры республики Крым