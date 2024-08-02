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Новый кроссовер Москвич 8: дата старта продаж и цены

Представленный в Москве кроссовер Москвич 8 поступит в продажу в конце 2024 года

Московский автозавод «Москвич» официально представил свою четвертую модель: семейный 7-местный кроссовер Москвич 8. Автомобиль продемонстрировали на мероприятии «Территория будущего. Москва 2030».

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Старт производства и продаж Москвича 8 запланированы на конец 2024 года. Кроссовер стал самой крупной моделью марки: его размеры 4824х1870х1756 мм при колесной базе 2830 мм. Клиренс составляет 170 мм. То есть, по габаритам кроссовер можно сравнить с Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и другими подобными автомобилями.

Москвич 8
Москвич 8

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Под капотом новинки бензиновый двигатель мощностью 174 л.с., агрегатированный 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Технически автомобиль является копией китайского JAC Sehol X8 Plus.

Также сообщается о большом экране мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядке для смартфонов с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и семиместном исполнении салона.

Официально цену автомобиля производитель не раскрывает, но, по оценкам экспертов, она может составить 2,6-3,2 млн рублей.

Москвич 8
Москвич 8

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru, «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2623
02.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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