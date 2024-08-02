Новый кроссовер Москвич 8: дата старта продаж и цены
Московский автозавод «Москвич» официально представил свою четвертую модель: семейный 7-местный кроссовер Москвич 8. Автомобиль продемонстрировали на мероприятии «Территория будущего. Москва 2030».
Старт производства и продаж Москвича 8 запланированы на конец 2024 года. Кроссовер стал самой крупной моделью марки: его размеры 4824х1870х1756 мм при колесной базе 2830 мм. Клиренс составляет 170 мм. То есть, по габаритам кроссовер можно сравнить с Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и другими подобными автомобилями.
Под капотом новинки бензиновый двигатель мощностью 174 л.с., агрегатированный 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Технически автомобиль является копией китайского JAC Sehol X8 Plus.
Также сообщается о большом экране мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядке для смартфонов с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и семиместном исполнении салона.
Официально цену автомобиля производитель не раскрывает, но, по оценкам экспертов, она может составить 2,6-3,2 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Газета.Ru, «Российская газета»