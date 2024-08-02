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Лидерами по числу безаварийных водителей стали 2 региона: ни за что не догадаетесь

Названы регионы России с самыми аккуратными и осторожными водителями

Самое большое количество водителей с максимальной скидкой за безаварийную езду по ОСАГО наблюдается в Москве и Петербурге. В столице этот показатель достигает 48,8%, а в городе на Неве – 45,3% автовладельцев с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ).

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Также в топ-5 вошла Московская область, в этом регионе доля «безопасных» водителей составляет 43,6%. На четвертом и пятом месте – Ленинградская область и Пермский край со значениями 42,7% и 42,5% соответственно.

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Доля водителей, имеющих скидку по ОСАГО за аккуратную езду, выше среднего по стране еще в 15 регионах России.

В аутсайдерах – Республика Дагестан, там на максимальную скидку могут рассчитывать только 4,5% водителей. Низкие показатели также у Чеченской республики, Тывы и Ингушетии – 5,5%, 6,1% и 6,2% соответственно.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, в среднем по России доля безаварийных водителей составляет 33,2%, это значит, что треть автолюбителей за последние 10 лет не были участниками ДТП. Низкий процент аккуратных водителей свидетельствует о том, что в регионе есть проблема с подготовкой, плохая дорожная инфраструктура или есть риски мошенничества, из-за этого полисы ОСАГО в этих субъектах обходятся дороже.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / ArthurHidden
Количество просмотров 165
02.08.2024
Фото:freepik / ArthurHidden
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