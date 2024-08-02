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В России подешевели две модели Chery: сколько они стоят сейчас

Chery снизила цены на обновленные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro Max

В России подешевели обновленные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max. При этом их стоимость не изменилась, но увеличилась прямая скидка.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

У рестайлингового Chery Tiggo 4 Pro, который в марте вышел на российский рынок в символичном для бренда исполнении 18 years edition, прямая скидка во всех его комплектациях увеличилась на 90 тыс. рублей и теперь варьируется от 260 тыс. до 335 тыс. рублей.

Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

7-местный Chery Tiggo 8 Pro Max подешевел неравномерно. На кроссоверы 2024 г. в., которые доступны как с передним, так и с полным приводом, прямая скидка увеличилась на 20 тыс. рублей (до 120 тыс. руб.). На машины 2023 г. в., представленные только в двух комплектациях с полным приводом, скидка выросла на 80 тыс. (до 180 тыс. руб.) и 150 тыс. рублей (до 250 тыс. руб.).

Стоимость Chery Tiggo 4 Pro 2024 г. в. с учетом прямой скидки составила 1 820 000 – 2 305 000 руб. Актуальная стоимость Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 г. в. равна 3 720 000 – 3 920 000 руб. Chery Tiggo 8 Pro Max 2024 г. в. стоит от 3 080 000 до 4 030 000 руб.

Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 13474
02.08.2024
Фото:Chery
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