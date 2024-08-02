Mitsubishi готовит обновленный Outlander: что известно о новинке
Компания Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного гибридного кроссовера Outlander.
На снимках изображены передняя оптика, часть решетки радиатора и бампер. Исходя из фото, у автомобиля будут лишь косметические доработки.
Также известно, что Mitsubishi Outlander получит новые 20-дюймовые колесные диски. К материалам отделки интерьера добавится полуанилиновая кожа, а медиасистема получит 12,3-дюймовый дисплей (размер прежнего 9 дюймов). Еще Outlander получит новую премиальную акустику, которую фирма разработала совместно с Yamaha.
О силовой установке ничего не известно. Сейчас Outlander PHEV оснащается гибридной системой на базе 2,4-литрового бензинового двигателя мощностью 251 л.с.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Carscoops