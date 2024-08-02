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Mitsubishi готовит обновленный Outlander: что известно о новинке

Компания Mitsubishi опубликовала первые снимки обновленного кроссовера Outlander

Компания Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного гибридного кроссовера Outlander.

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На снимках изображены передняя оптика, часть решетки радиатора и бампер. Исходя из фото, у автомобиля будут лишь косметические доработки.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

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Также известно, что Mitsubishi Outlander получит новые 20-дюймовые колесные диски. К материалам отделки интерьера добавится полуанилиновая кожа, а медиасистема получит 12,3-дюймовый дисплей (размер прежнего 9 дюймов). Еще Outlander получит новую премиальную акустику, которую фирма разработала совместно с Yamaha.

О силовой установке ничего не известно. Сейчас Outlander PHEV оснащается гибридной системой на базе 2,4-литрового бензинового двигателя мощностью 251 л.с.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 1615
02.08.2024
Фото:Mitsubishi
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