Mitsubishi готовит обновленный Outlander: что известно о новинке

Компания Mitsubishi опубликовала первые снимки обновленного кроссовера Outlander

Компания Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного гибридного кроссовера Outlander.

На снимках изображены передняя оптика, часть решетки радиатора и бампер. Исходя из фото, у автомобиля будут лишь косметические доработки.

Mitsubishi Outlander

Также известно, что Mitsubishi Outlander получит новые 20-дюймовые колесные диски. К материалам отделки интерьера добавится полуанилиновая кожа, а медиасистема получит 12,3-дюймовый дисплей (размер прежнего 9 дюймов). Еще Outlander получит новую премиальную акустику, которую фирма разработала совместно с Yamaha.

О силовой установке ничего не известно. Сейчас Outlander PHEV оснащается гибридной системой на базе 2,4-литрового бензинового двигателя мощностью 251 л.с.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

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Источник: Carscoops