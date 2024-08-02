Собираетесь в автопутешествие? Есть отличный вариант с полным приводом

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Бренд Jetour вошел в топ-10 самых востребованных автомобилей на рынке России

Китайский бренд Jetour вошел в топ-10 самых востребованных автомобилей на рынке России. По результатам семи месяцев с начала текущего года продажи автомобиля составили 18 тыс. реализованных экземпляров. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

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Восьмую позицию в топ-10 бренд занял с результатом 3539 реализованных автомобилей, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

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По сравнению с итогами июня 2024 года продажи автомобилей Jetour выросли на 11,96%, а рыночная доля бренда увеличилась на 0,1% и достигла 2,11%. Отмечается, что, согласно данным компании, с момента выхода бренда Jetour на рынок России в июне 2023 года совокупный объем продаж достиг почти 28,5 тыс. автомобилей.

Свои позиции в рейтинге самых востребованных автомобилей Jetour сохраняет на протяжении последних пяти месяцев, подтверждая статус одной из самых популярных иномарок.

В линейке Jetour бесспорным бестселлером является городской кроссовер Jetour Dashing с 7064 проданными моделями с начала текущего года. Также россиянам импонирует внедорожник с полным приводом Jetour T2.

Jetour T2
Jetour T2

Несмотря на то что продажи модели стартовали только нынешней весной, внедорожник уже ворвался на второе место по уровню спроса. Меньше чем за полгода обладателями Jetour T2 стали 5440 автовладельцев.

В июле в Москве состоялась премьера нового компактного кроссовера Jetour X50, дебют которого уже совсем скоро состоится на рынке РФ. При условии его покупки до 31 октября 2024 года все покупатели могут принять участие в розыгрыше кэшбека в размере 100 тыс. рублей. У официальных дилеров есть и другие привлекательные программы для покупателей, при помощи которых можно получить выгоду до 250 тыс. рублей.

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Источник: пресс-служба Jetour

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Светлана Тарасенко
Фото:Пресс-служба Jetour
Количество просмотров 671
02.08.2024
Фото:Пресс-служба Jetour
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