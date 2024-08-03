Автомобили из этого рейтинга поражают воображение своей мощью и скоростью

Назван топ-20 мощнейших автомобилей мировой современности

Человечество живет в эпоху, когда суперкары способны развивать мощность в 1000 лошадиных сил и более. К этим значениям уже подбираются некоторые внедорожники и семейные седаны, а некоторые даже превосходят их. Автопроизводство вышло на такой уровень, когда двигатели внутреннего сгорания выдают больше лошадиных сил, чем раньше, а электрокары отличаются повышенным функционалом. Эксперты составили топ-20 самых мощных серийных автомобилей истории.

Hennessey Venom F5 – мощность 1817 л.с. этот гиперкар оснащен мотором V8 с двойным турбонаддувом объемом 6,6 л. Автомобиль развивает максимальную скорость более 480 км/ч.

Hennessey Venom F5

Pininfarina Battista (1900 л.с.) – этот изящный итальянский аналог Rimac Nevera обладает большей мощностью, чем его хорватский аналог. Такую мощность автомобиль развивает, благодаря четырем синхронным электродвигателям. Максимальная скорость – 350 км/ч.

Pininfarina Battista

Lotus Evija (1972 л.с.) – производителем этого автомобиля теперь владеет автогигант из Китая Geely. Компания специализируется на выпуске высокопроизводительных электромобилей, и суперкар Evija мощностью 1972 «лошадей» органично вписывается в эти требования.

Lotus Evija

Aspark Owl (1984 л.с.) – японский гиперкар встал на конвейер в 2020 году. Полностью электрический гиперкар способен выдать 1984 л.с., а для разгона до 100 км/ч ему требуется всего 1,72 секунды.

Aspark Owl

Koenigsegg Gemera (2300 л.с.) – это четырехместный суперкар, он оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом объемом 5,0 л и сложной электрической трансмиссией. Вместе они обеспечивают автомобилю фантастическую мощность в 2300 лошадиных сил.

Koenigsegg Gemera

Затем в списке самых мощных автомобилей в мире идут следующие модели: Rimac Nevera (1813 л.с.), Bugatti Tourbillon (1775 л.с.), Koenigsegg CC850 (1385 л.с), SSC Tuatara (1350 л.с.), Czinger 21C VMax (1350 л.с.), Lucid Air Sapphire (1234 л.с.), Aston Martin Valkyrie (1139 л.с.), Mercedes-AMG One (1063 л.с.), Rivian R1S/R1T (1025 л.с.), Tesla Model S/Model X Plaid (1020 л.с.), Lamborghini Revuelto (1001 л.с.), GMC Hummer EV Edition 1 (1000 л.с.), Ferrari SF90 (986 л.с.), Tesla Cybertruck Cyberbeast (845 л.с.), Ferrari Daytona SP3 (829 л.с.)

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Источник: auto.mail.ru