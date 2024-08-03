Работникам предоставят бесплатный проезд в купе — кто получит льготу

В санаторий после травмы на работе можно поехать в купе бесплатно

Сотрудник, получивший травму на производстве, сможет отправиться в санаторий на лечение в вагоне купе по бесплатному билету. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу 31 июля 2024 года.

Причем можно будет бесплатно получить даже ту медуслугу, которой нет в гарантированном государством перечне. Для этого нужно предоставить решение врачебной комиссии, а их оплату произведут из средств Социального фонда.

Кроме того, увеличены компенсации на топливо и за ремонт автомобиля. С 31 июля 2024 года вместо прежних 835 рублей сумма увеличилась до 3220 рублей в год. Причем ее будут каждый год индексировать.

По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, такие приоритетные меры в рамках социальных гарантий призваны поддержать пострадавших работников.

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Источник: Парламентская газета