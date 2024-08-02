Популярные белорусские кроссоверы подорожали в России

Белорусский бренд Belgee поднял цены на свои автомобили в России

Белорусские кроссоверы от Belgee подорожали в России на 15 тысяч рублей. Так, Belgee X50 теперь стоит 2 305 990 вместо прежних 2 290 990 рублей. Стоимость Belgee X70 теперь составляет 2 614 990, а не 2 599 990 рублей.

Компактный кроссовер Х50, который стал копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии, представлен в России с турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., работающим в связке с 7-ступенчатой преселективной АКП. Машина доступна в трех комплектациях: Active, Style и Prestige.

Belgee X70 оснащен турбомотором объемом 1.5 л, доступны передний и полный привод на выбор. Под капотом переднеприводного X70 гидромеханическая АКП, полноприводный вариант оснащен роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Источник: Quto