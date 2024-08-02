Для некоторых водителей полис ОСАГО станет дешевле — называем условия

Эксперты рассказали, как изменится цена на ОСАГО при свободном тарифообразовании

Введение свободного тарифообразования по ОСАГО позволит снизить цены на полис для ответственных водителей, для неопытных он станет дороже. Об этом рассказал операционный директор «ГТК-Холдинг» Орц Мадаев.

Ранее директор департамента страхового рынка Центробанка РФ Илья Смирнов сообщил, ЦБ готов рассмотреть свободное ценообразование на ОСАГО, но только в среднесрочной перспективе. Сейчас установлен коридор цен: базовый тариф составляет 1646–7535 рублей, и к нему прибавляется ряд коэффициентов. С марта есть возможность оформить краткосрочные полисы со свободным тарифом.

«В принципе, многие эксперты сходились и сходятся во мнении, что свободное тарифообразование – это будущее на рынке ОСАГО. Таким образом, важно изначально наладить этот процесс. Из плюсов для потребителей можно назвать то, что конкуренция будет способствовать тому, что клиент сможет найти выгодное для себя предложение по адекватной цене. При этом, скорее всего, все равно у крупных игроков будут существовать стандартные «коридоры», – объяснил глава ГТК-Холдинга.

По словам Мадаева, при тарифообразовании учтут риски и классические параметры оценки, при этом будет варьироваться премия страховых компаний.

«Скорее всего, для благонадежных водителей полис может стать дешевле на 2-10%. И на столько же дороже для менее опытных», – предположил эксперт.

В то же время генеральный директор ООО «АСТ» и эксперт в вопросах автострахования Каро Карапетян тоже считает, что при свободном тарифообразовании начинающие водители и водители с частыми авариями будут платить премию в несколько раз больше. Это может повлиять на их выбор покупать авто и управлять им.

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Источник: Известия