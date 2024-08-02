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Тотальный контроль: власти республики ужесточают надзор на границе с Россией

Власти Эстонии вводят полный таможенный контроль для выезжающих в Россию

Власти Эстонии с 8 августа 2024 года вводят полный таможенный контроль граждан и грузов на границе для выезжающих в Россию вместо выборочного. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на план, разработанный эстонским минфином и МВД.

Граница России с Эстонией
Граница России с Эстонией
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«Правительство ознакомилось в четверг с разработанным министерством финансов и министерством внутренних дел планом, который предусматривает постепенный переход к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России», – говорится в документе.

По словам премьер-министра прибалтийской республики Кристена Михала, решение связано с «попытками несоблюдения санкций» и «перевозки запрещенных товаров» на границах страны.

«Применением полного контроля (вывозимых) товаров мы усложним уклонение от санкций и действия России по снабжению ее военной машины», – заявил премьер.

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Очевидно, что эта мера увеличит время при пересечении границы.

О своих планах по усилению надзора за перемещениями товаров, попадающих под санкции ЕС, власти Эстонии заявляли еще в июне.

Российская сторона неоднократно заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию и до настоящего времени усиливает их.

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Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
Количество просмотров 243
02.08.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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