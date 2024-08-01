В Финляндии возложили ответственность на Россию за закрытые границы между странами

Премьер-министр Орпо: Власти Финляндии сочли невозможным открытие границы с РФ

Власти Финляндии не намерены открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией даже в качестве эксперимента, чтобы удостовериться – продолжится поток беженцев или нет. С таким заявлением выступил финский премьер-министр Петтери Орпо.

«С той информацией, которой мы располагаем на данный момент, есть риск, что если пункт пропуска будет открыт, Россия продолжит пропускать людей через границу нелегально. Тогда открыть их будет невозможно», – объяснил позицию финского правительства премьер-министр в интервью СМИ.

Отвечая на вопрос, при каких условиях возможно открытие границ с Россией, премьер-министр Финляндии вместо ответа возложил ответственность за это на Россию.

Напомним, с ноября 2023 года Финляндия закрыла пропускные пункты на границе с Российской Федерацией. Власти страны мотивировали свое решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. В МИД РФ заверили, что ответ на действия Хельсинки будет проработан в межведомственном формате.

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Источник: ТАСС