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В Финляндии возложили ответственность на Россию за закрытые границы между странами

Премьер-министр Орпо: Власти Финляндии сочли невозможным открытие границы с РФ

Власти Финляндии не намерены открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией даже в качестве эксперимента, чтобы удостовериться – продолжится поток беженцев или нет. С таким заявлением выступил финский премьер-министр Петтери Орпо.

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«С той информацией, которой мы располагаем на данный момент, есть риск, что если пункт пропуска будет открыт, Россия продолжит пропускать людей через границу нелегально. Тогда открыть их будет невозможно», – объяснил позицию финского правительства премьер-министр в интервью СМИ.

Отвечая на вопрос, при каких условиях возможно открытие границ с Россией, премьер-министр Финляндии вместо ответа возложил ответственность за это на Россию.

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Напомним, с ноября 2023 года Финляндия закрыла пропускные пункты на границе с Российской Федерацией. Власти страны мотивировали свое решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. В МИД РФ заверили, что ответ на действия Хельсинки будет проработан в межведомственном формате.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:IMAGO/Lehtikuva
Количество просмотров 140
01.08.2024
Фото:IMAGO/Lehtikuva
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