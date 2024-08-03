Когда необходимо регулировать углы установки колес: советы эксперта

Эксперты рассказали, как понять, что необходима регулировка сход-развала

Безопасность на дороге напрямую зависит от множества факторов, и правильная геометрия колес – один из ключевых. Сход-развал, или, как правильно, регулировка углов установки колес, отвечает за то, как автомобиль держит дорогу, насколько плавно он едет и насколько равномерно изнашиваются шины.

Правильные углы установки колес обеспечивают стабильность и управляемость. Автомобиль ведет себя предсказуемо, легко управляется, не уводит в сторону. Уменьшается риск заносов и потери контроля над машиной. Также снижается износ шин, а значит, вы реже будете тратиться на их замену.

Когда нужно ехать на регулировку сход-развала?

После ремонта подвески. Даже если вы заменили только шаровую опору или сайлентблок, геометрия колес может измениться. Новые детали имеют другие размеры, а значит, и параметры углов установки могут быть нарушены.

После удара или ДТП. Незначительные повреждения подвески могут привести к сбою углов установки колес.

При появлении признаков неправильного сход-развала. Неравномерный износ шин, вибрация руля, «увод» автомобиля в сторону, а также скрип или стук при поворотах указывают на неправильный сход-развал.

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Источник: Quto