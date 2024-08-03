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Когда необходимо регулировать углы установки колес: советы эксперта

Эксперты рассказали, как понять, что необходима регулировка сход-развала

Безопасность на дороге напрямую зависит от множества факторов, и правильная геометрия колес – один из ключевых. Сход-развал, или, как правильно, регулировка углов установки колес, отвечает за то, как автомобиль держит дорогу, насколько плавно он едет и насколько равномерно изнашиваются шины.

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Правильные углы установки колес обеспечивают стабильность и управляемость. Автомобиль ведет себя предсказуемо, легко управляется, не уводит в сторону. Уменьшается риск заносов и потери контроля над машиной. Также снижается износ шин, а значит, вы реже будете тратиться на их замену.

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Когда нужно ехать на регулировку сход-развала?

  • После ремонта подвески. Даже если вы заменили только шаровую опору или сайлентблок, геометрия колес может измениться. Новые детали имеют другие размеры, а значит, и параметры углов установки могут быть нарушены.
  • После удара или ДТП. Незначительные повреждения подвески могут привести к сбою углов установки колес.
  • При появлении признаков неправильного сход-развала. Неравномерный износ шин, вибрация руля, «увод» автомобиля в сторону, а также скрип или стук при поворотах указывают на неправильный сход-развал.
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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1203
03.08.2024
Фото:Depositphotos
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