В Белоруссии наладят выпуск еще одного «китайца»

Hongqi планирует наладить сборку бизнес-седана H5 на заводе «Юнисон» в Беларуси

Китайский автобренд Hongqi, известный как производитель представительских автомобилей для китайского руководства, планирует расширить свое присутствие на рынке Беларуси. Компания намерена наладить сборку бизнес-седана H5 на заводе «Юнисон».

Это решение обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, H5 является популярным автомобилем в сегменте бизнес-класса такси, а также востребован государственными структурами. Во-вторых, H5 отличается своим комфортом и габаритами, превосходя по размерам аналогичные модели Toyota и Mercedes-Benz.

Модель H5 представляет собой 4,98-метровый седан, оснащенный 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 218 л. с. (340 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний. Разгон до «сотни» занимает 7,8 секунды.

В базовой комплектации H5 предлагается с панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, датчиками парковки, видеорегистратором, камерой кругового обзора и множеством других полезных опций.

Локализация производства H5 в Беларуси позволит компании Hongqi снизить стоимость автомобиля за счет уменьшения таможенных пошлин и транспортных расходов. Кроме того, сборка в Беларуси может позволить Hongqi расширить свой рынок сбыта на страны Евразийского экономического союза.

Сборка H5 на заводе «Юнисон» может стать важным шагом для развития автомобильной промышленности в Беларуси. Это может привлечь новые инвестиции, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность белорусского автопрома.

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Источник: auto.mail.ru